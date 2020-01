Slovenské vodné pólistky zdolali aj Chorvátky a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy

Majstrovstvá Európy vo vodnom póle



Budapešť (Maď.) - nedeľa



ŽENY

A-skupina:

Slovensko - Chorvátsko 9:7 (1:3, 3:1, 3:2, 2:1)

Góly SR: Stankovianska a Kátlovská po 2, Kováčiková, Kurucová, Junasová, Pecková a Kolářová po1, rozhodovali: Dervieux (Fr.) a Maussová (Nem.)

Zostava SR: E. Kissová, Horváthová - Kováčiková, Kurucová, Garančovská, Junasová, Sedláková, Pecková, Kolářová, Stankovianska, Majlathová, Kátlovská, K. Kissová



Hlasy:

Milan Henkrich (tréner SR): "Po triumfe nad Srbkami sme zostali na víťaznej vlne. Vedeli sme, že dnes bude dôležitý výkon brankárky. Sme neskutočne šťastní, že to takto dopadlo. Máme najmladší tím, náš vekový priemer je 19 rokov. Teraz nás čaká štvrťfinále proti reprezentantkám Španielska alebo Holandska, čo je pre budúcnosť našich hráčok dôležité. Budú to pre nich veľké skúsenosti."



Janka Kurucová (hráčka SR): "Bol to fantastický duel z našej strany. Sme veľmi šťastné a na seba pyšné. Kľúčom k úspechu bolo, že sme si verili. Tvrdá práca z predchádzajúcich mesiacov sa vyplatila. Je nádherné, že sme sa dostali do štvrťfinále. Od duelu play-off nemáme žiadne očakávania, len si ho chceme užiť."



Miroslava Stankovianska (hráčka SR): "Už pred turnajom sme vedeli, že prvé tri súboje v skupine nebudú až také dôležité ako záverečné dva. Proti Srbkám sme podali skvelý výkon a tiež aj v nedeľu proti Chorvátkam. V dnešnom súboji sme sa mohli spoľahnúť na brankárku, čo nám dodalo sebavedomie. Proti Španielkam či Holanďankám sme ešte nehrali, preto si utorkový zápase užijeme. Bude to pre nás veľká skúsenosť. Nemáme tam čo stratiť."



19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská ženská reprezentácia vo vodnom póle postúpila na majstrovstvách Európy v Budapešti do štvrťfinále. Zverenkyne trénera Milana Henkricha po piatkovom úspechu v súboji základnej A-skupiny so Srbkami (6:2) uspeli aj v nedeľňajšom zápase s Chorvátkami, zdolali ich 9:7 a v tabuľke obsadili 4. miesto.V utorkovom štvrťfinále ich čaká zápas proti víťazkám B-skupiny, ktorými budú úradujúce vicemajsterky sveta Španielky alebo obhajkyne titulu z predchádzajúcich ME Holanďanky.V nedeľňajšom súboji síce Slovenky prehrávali po prvej štvrtine 1:3, v druhej štvrtine sa im ale podarilo vyrovnať na priebežných 3:3 aj 4:4. V tretej časti slovenské hráčky opäť zaostávali o dva góly (4:6), ale šnúrou štyroch zásahov otočili na 8:6 a v dramatickom závere si už nenechali ujsť vytúžený postup.Po dva góly tímu SR zaznamenali Miroslav Stankovianska a Daniela Kátlovská, po jednom zásahu pridali Beáta Kováčiková, Janka Kurucová, Emma Junasová, Natália Pecková a Tamara Kolářová.Prienik medzi najlepšiu osmičku na ME pre Slovenky znamená postup na celosvetovú kvalifikáciu o postup na OH 2020 do japonského Tokia, ktorá by sa mala konať v jari 2020. Olympijskú miestenku získajú aj víťazky ME v Budapešti.