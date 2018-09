Slovenské volejbalistky do 19 rokov prehrali na ME s Ruskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Ďalší stredajší program II. skupiny:



Turecko - Srbsko (17.30)



Nemecko - Francúzsko (20.00)



Tabuľka II. skupiny:



1. Rusko 4 4 0 12:2 12 - istý postup do semifinále



2. Srbsko 3 2 1 6:4 6



3. Nemecko 3 2 1 7:5 5



4. Turecko 3 1 2 6:6 4



5. Slovensko 4 1 3 3:10 3



6. Francúzsko 3 0 3 2:9 0



Zostávajúci program SR v II. skupine:



štvrtok 6. 9.: Srbsko - Slovensko (15.00)

Tirana 5. septembra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov prehrali vo svojom predposlednom vystúpení v II. skupine ME v Albánsku s favorizovanými rovesníčkami z Ruska hladko 0:3.Naďalej stopercentné Rusky sa víťazstvom výrazne priblížili k celkovému triumfu v II. skupine a zabezpečili si postup do semifinále, Slovenky s tromi bodmi figurujú na predposlednej 5. priečke (bilancia 1-3) a už nemajú ani teoretickú šancu preniknúť medzi elitné kvarteto.Zverenky Michala Matušova sa s tiranským Olimpik Parkom rozlúčia vo štvrtok súbojom proti Srbkám (15.00 h). Stále živia nádej na prienik do skupiny o 5. - 8. miesto, no nemusí im na to stačiť ani víťazstvo. Informoval web SVF.II. skupina (Tirana):0:3 (-19, -12, -12)Zápas trval 69 minút, rozhodovali: Kolos (Bosna a Herc.) a Vuduris (Gréc.), 50 divákovErteltová 0, Fričová 9, Hrušecká 7, Jelínková 8, Bodnárová 2, Herdová 5, libero Bojňanská (Kvasnová 0, Škrlecová 1, Trebichavská 0, Kupčiová 0)Brovkinová 14, Matvejevová 2, Ševčuková 8, Pušinová 8, Kadočkinová 18, Pipunyrovová 6, libero Šepelevová (Zverevová 0, Rasputnajová 1)