Slovenské volejbalistky podľahli Maďarkám

Na archívnej snímke sprava Anett Németh (Maďarsko) a Nikola Radosová (Slovensko) v prípravnom volejbalovom zápase žien Slovenskom - Maďarsko. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

prípravný zápas pred ME volejbalistiek:



Nitra



Slovensko - Maďarsko 2:3 (18, 23, -23, -15, -11)



100 minút, rozhodovali: Tiršel, Viktoríni-Lisá, 100 divákov



SR: Hudecová 13, Pencová 9, Kijaková 13, Fričová 18, Szabóová 9, Ovečková 5, libero Jančová. Tréner: M. Fenoglio



Maďarsko: Töröková 5, Bodovicsová 9, Miklaiová 11, Dekányová 20, Gymesová 12, Bleicherová 6, libero Tóthová (Tálasová 0, Némethová 11, Bokornéová Liliomová 6). Tréner: J. de Brandt

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 3. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v sobotnom prípravnom stretnutí pred majstrovstvami Európy s Maďarkami 2:3 (18, 23, -23, -16, -11). Súperky sa im v Nitre odplatili za piatok, keď v úvodnom z dvojice duelov uspeli zverenky Marca Fenoglia 3:1.Pred zápasom zúžili tréneri nomináciu o dve hráčky na finálnu štrnástku. Na európskom šampionáte v Bratislave sa nepredstavia blokárka Michaela Abrhámová ani univerzálka Karin Šunderlíková. Slovenky budú pokračovať v príprave v Nitre, v stredu večer sa presunú do Bratislavy a vo štvrtok odletia do Belgicka, kde sa v Leuvene predstavia od 9. do 11. augusta v troch prípravných dueloch. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Slovenky nastúpili v úplnej odlišnej zostave ako v piatok. Domáce reprezentantky mali od začiatku navrch, lepšie podávali, útočili aj bránili a v polovici prvého setu viedli 16:12. Pod kontrolou mali slovenské volejbalistky aj záver setu. Esom ho ukončila Kijaková, ktorá nastúpila na poste univerzálky - 25:18.Druhý set bol do polovice vyrovnaný, potom sa Slovenky dostali do trojbodového vedenia. Maďarky ešte pred koncovkou vyrovnali na 19:19, ale záver zvládli lepšie domáce reprezentantky a set vyhrali 25:23.V treťom sete sa maďarské volejbalistky dostali do vedenia 17:12. Slovenky znížili na 16:18 útokom Pencovej, ktorá odohrala svoj 90. reprezentačný duel, a potom pri podaní Ovečkovej a následnej obrane na sieti vyrovnali na 20:20. Koncovku však zvládli lepšie Maďarky, set vyhrali 25:23 a znížili na 1:2.Štvrtý set bol v réžii maďarských volejbalistiek, ktoré ho vyhrali 25:15 a duel dostali do tejbrejku. V ňom mali lepší nástup hosťujúce hráčky, ktoré viedli 5:1 a pri zmene strán 8:5. Po bloku Ovečkovej a útoku Fričovej prehrávali Slovenky už len o bod - 8:9. Maďarky nakoniec tajbrejk zvládli, vyhrali ho 15:11 a celý duel po obrate 3:2.(zdroj: svf.sk):Marco Fenoglio, tréner SR: "