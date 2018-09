Slovenské volejbalistky sa s ME19 rozlúčili prehrou so Srbkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

ME 2018 volejbalistiek do 19 rokov - Albánsko - štvrtok:



II. skupina (Tirana):



Srbsko - Slovensko 3:0 (16, 19, 25)



Zápas trval 78 minút, rozhodovali: Vuduris (Gréc.) a Kolos (Bosna a Herc.), 60 divákov



Srbsko: Perovičová 1, Mirosavljevičová 10, Dokičová 8, Caričová 13, Mijatovičová 7, Rodičová 10, libero Kocičová (Milunovičová 2, Jonjevová 1). Trénerka: M. Boričičová.



Slovensko: Herdová 6, Erteltová 1, Fričová 11, Hrušecká 4, Jelínková 12, Bodnárová 6, libero Bojňanská (Škrlecová 1, Beneková 0, Kupčiová 2). Tréner: M. Matušov.

Ďalší štvrtkový program II. skupiny:



Francúzsko - Turecko (17.30)



Rusko - Nemecko (20.00)



Tabuľka II. skupiny:



1. Rusko 4 4 0 12:2 12 - istý postup do semifinále



2. Srbsko 5 3 2 10:7 9



3. Nemecko 4 3 1 10:7 7



4. Turecko 4 2 2 9:7 7



5. Slovensko 5 1 4 3:13 3



6. Francúzsko 4 0 4 4:12 1





I. skupina (Drač):



Bulharsko - Bielorusko (15.00)



Taliansko - Albánsko (17.30)



Poľsko - Holandsko (20.00)





Tabuľka I. skupiny:



1. Taliansko 4 4 0 12:2 12 - istý postup do semifinále



2. Poľsko 4 3 1 9:3 9



3. Bielorusko 4 2 2 7:6 6



4. Holandsko 4 2 2 6:7 6



5. Bulharsko 4 1 3 5:9 3



6. Albánsko 4 0 4 0:12 0

Tirana 6. septembra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov sa s účinkovaním v tiranskej II. skupine na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Albánsku vo štvrtok rozlúčili prehrou 0:3 (-16, -19, -25) s favorizovanými rovesníčkami zo Srbska.Zverenky Michala Matušova vo svojom záverečnom piatom vystúpení v Olimpik Parku siahali na zisk setu, v tretej časti mali k dispozícii tri setbaly, no nepremenili ich. Slovenky pred týmto súbojom už nemali šancu na postup do semifinále ani prienik do skupiny o 5. - 8. miesto.Slovenským juniorkám s bilanciou jedno víťazstvo - štyri prehry a tromi bodmi v II. skupine patrí predposledná 5. priečka. Deifinitívu v súvislosti s ich konečným umiestnením dajú výsledky stretnutí so začiatkom o 17.30 h.Na šampionáte tradične štartuje 12 krajín. V I. skupine v Drači bojujú domáce Albánky a tiež Poľky, Talianky, Bulharky, Bielorusky a Holanďanky. Dvaja najlepší z každej zo skupín postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. - 8. miesto. Pre tímy na 5. a 6. pozíciách sa šampionát končí.Pre Slovensko to bola celkovo piata účasť na ME junioriek (U19), štvrtá za ostatných osem rokov (2010, 2012, 2016, 2018). Premiéru Slovenky absolvovali v roku 2004 v domácom prostredí v Prešove a Bardejove, obsadili 9. miesto. V Srbsku 2010 skončili na 6. priečke, o dva roky neskôr v Turecku na 9. pozícii a predvlani v Nitre opäť na 6. mieste.