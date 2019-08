Slovenské volejbalistky zdolali Švajčiarsko

Na snímke sprava Mária Kostelanská (Slovensko), Méline Pierretová a Gabi Schottroffová (obe Švajčiarsko)v zápase D skupiny ME vo volejbale žien Slovensko - Švajčiarsko v Bratislave 24. augusta 2019. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

D-skupina



Slovensko - Švajčiarsko 3:0 (20, 15, 22)



zápas trval 66 minút, rozhodovali: Halász (Maď.) a Aro (Fín.), 4100 divákov.



SR: Kostelanská, Pencová, Palgutová, Koseková, Radosová, Herelová, libero Španková (Ovečková). Tréner: M. Fenoglio.



Švajčiarsko: Schottroffová, Matterová, Pierretová, Storcková, Brunnerová, Kuenzlerová, libero Depratiová (Wassnerová, Zauggová, Staffelbachová). Tréner: T. Lippuner.

ďalší výsledok D-skupiny:



Nemecko - Španielsko 3:1 (-15, 19, 29, 18)

Bratislava 24. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky zvíťazili aj vo svojom druhom zápase D-skupiny ME volejbalistiek v Bratislave. V nedeľu zdolali tím Švajčiarska 3:0 a v priebežnej tabuľke im patrí prvé miesto bez straty setu.Proti Švajčiarkam mali od úvodu zápas pevne v rukách a pred 4100 divákmi napokon triumfovali za 66 minút.Zverenky Marca Fenoglia čaká na ME voľný deň, v najbližšom zápase privítajú v pondelok 26. augusta o 20.00 h výber Bieloruska.Slovenky vstúpili do zápasu výborne, od úvodu si udržiavali náskok a po smeči Palgutovej viedli 8:5. V ďalšom priebehu prvého setu hrali bez výkyvov, pred jeho záverom viedli 20:14. Napokon zvládli aj koncovku a triumfovali 25:20.V druhom sete bol na začiatku stav vyrovnaný, ale potom si opäť Slovenky vypracovali náskok, po úspešnom bloku viedli 7:5. Náskok Fenogliho zverenkýň postupne rástol, neskôr viedli 19:10. Druhý set napokon získali v pomere 25:16.Tretí set mal rovnaký scenár ako predchádzajúce dva. Slovenské volejbalistky podporované skvelými divákmi mali od úvodu hru v rukách a hoci sa Švajčiarky snažili o zvrat, nestačilo to. Slovensky napokon triumfovali 25:22.