Slovenské volejbalové kluby spoznali súperov v Challenge Cupe

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

ŽREB CEV CHALLENGE CUPU 2019/2020:



ŽENY - 2. kolo (5.-7. 11. - 19.-21. 11. 2019):



SIP Šempeter (Slovin.) - VTC Pezinok-Bilíkova



ŽENY - 16-finále (3.-5. 12. - 17.-19. 12. 2019):



Slávia EU Bratislava - Beylikdüzü Voleybol Istanbul (Tur.)



MUŽI - 16-finále (10.-12. 12. - 17.-19. 12. 2019):



Budučnost Podgorica (Č. Hora) - VKP-SPU Nitra

Luxemburg 26. júna (TASR) - Slovenské volejbalové kluby spoznali v stredu súperov v európskej pohárovej súťaži CEV Challenge Cup. Víťaz parfems.sk extraligy žien Slávia EU Bratislava sa v 16-finále stretne s tureckým Beylikdüzü Voleybol Istanbul, bronzový tím VTC Pezinok-Bilíkova bude o postup do 16-finále bojovať v novembrovom 2. kole so slovinským SIP Šempeter. Jediný mužský zástupca, brozový tím uplynulej sezóny Edymax extraligy VKP-SPU Nitra vyzve v 16-finále čiernohorského súpera Budučnost Podgorica. Žreb sa uskutočnil v sídle Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) v Luxemburgu.CEV Challenge Cup je tretia najprestížnejšia pohárová súťaž po Lige majstrov a CEV Cupe. Slávia EU vstúpi do súťaže doma, favorizované Turkyne privíta v Bratislave 3.-5. decembra. Odveta v Istanbule je na programe tesne pred Vianocami 17.-19. decembra. Pezinok odštartuje boje v 2. kole na palubovke Sloviniek (5.-7. novembra), doma sa predstaví o dva týždne neskôr 19.-21. novembra. V prípade postupu narazí v 16-finále na fínsky tím Pölkky Kuusamo.Nitrania sa v prvom zápase 16-finále predstavia v Čiernej Hore 10.-12. decembra, pod Zoborom privítajú Podgoricu o týždeň neskôr 17.-19. decembra.