Slovenské volejbalové reprezentantky so šancou na Final Four Zlatej európskej ligy

Slovenské volejbalové reprezentantky čaká po takmer piatich rokoch medzinárodná konfrontácia v Bratislave. Zverenky trénera Michala Mašeka odohrajú stretnutia Zlatej Európskej ligy (ZEL) proti Švédsku (31. mája) a Slovinsku (2. júna) a hlavný kouč označil súperov za hrateľných. Slovenky živia nádej na účasť vo Final Four súťaže a zároveň ich teší priaznivo vyvíjajúca sa situácia vo svetovom rebríčku, ktorý rozhodne o účastníkoch MS v roku 2025.



Slovenky v doterajšom priebehu ZEL zaznamenali dve víťazstvá, dve prehry a patrí im šiesta priečka v konkurencii 12 tímov. Naposledy podľahli vo Schwechate favorizovaným Ukrajinkám (0:3). "Družstvo je veľmi mladé, veľa dievčat hrá slovenskú ligu, ktorá nepatrí vôbec k nejakým top súťažiam a chýbajú im skúsenosti. Proti Ukrajinkám sme hrali vyrovnaný volejbal v prvých dvoch setoch, ale vždy nám ušli v koncovkách, keď sú potrebné skúsenosti. Ja si však myslím, že sú pracovité, chcú sa zlepšovať, čo je pre budúcnosť veľmi dôležité," uviedla kapitánka slovenského výberu Karin Palgutová.



Pre najlepšiu volejbalistku uplynulého roka bude turnaj v rodnej Bratislave špeciálny, pričom sa jej vynárajú aj spomienky na súboje z roku 2019, keď Slovenky na palubovke štadióna Ondreja Nepelu postúpili do osemfinále kontinentálneho šampionátu. "Stále mám v podvedomí ME v Bratislave, keď Slovenská volejbalová federácia dokázala prilákať veľa ľudí, ktorí sa bavili a urobili výbornú atmosféru. Latka je teraz nastavená vysoko aj u divákov a verím, že sa nám to podarí znovu zopakovať. Nám na ihrisku a divákom v hľadisku. Veľmi sa na to teším," povedala smečiarka francúzskeho klubu Levallois Paris St. Cloud.



Slovenky živia nádej na účasť vo Final Four, keďže v prípade dvoch víťazstiev by mohli atakovať minimálne štvrtú postupovú priečku. "Šanca stále je, my sa o ňu pobijeme a urobíme všetko pre to, aby sme tam postúpili. Bude to však veľmi ťažké, ale pokiaľ by sme získali šesť bodov, čo je absolútny nadplán, tak je to stále reálne," poznamenal Mašek, ktorý sa vyjadril aj k tímom, ktorým budú Slovenky čeliť v Národnom basketbalovom centre (NBC) v piatok a nedeľu: "Sú to tímy, ktoré sú pre nás hrateľné. Nie je to Belgicko či Ukrajina. Verím, že podáme náš najlepší možný výkon. Keď budeme koncentrovaní a nebudeme robiť lacné chyby v ľahkých situáciách, tak verím, že im dokážeme konkurovať."

Slovenské družstvo už má istotu účasti na európskom šampionáte v roku 2026, keďže tam postúpili priamo. Mimoriadne sľubné vyhliadky má aj smerom k budúcoročným MS, keďže sa vo svetovom rankingu nachádza na 26. priečke a na turnaj sa prebojuje 32 tímov. Ženský národný tím je tak veľmi blízko k premiérovej účasti na svetovom šampionáte. "Celý čas je situácia priaznivá. Pozeral som sa na to a Španielsko, ktoré je o 15 bodov pod nami, už prakticky nemá šancu nás dobehnúť. Hrajú iba ZEL a kvalifikácia na Európu sa nezapočítava do rankingu. Sme pokojní, sústredíme sa naše výkony a počítanie bodov nechávame na iných," dodal Mašek.



Na utorňajšom brífingu oznámil prezident SVF Marek Rojko pokračovanie spolupráce so spoločnosťou Slovnaft: "Pomohli volejbalu v najťažšej situácii v roku 2021. Odvtedy spolupracujeme tretiu sezónu a nesmierne si vážim partnerstvo, ktoré je pre nás vzácne. Dáva nám to kredit a stabilitu."

3. turnaj Zlatej Európskej ligy žien v Bratislave (Národné basketbalové centrum/GOPASS ARÉNA):



piatok 31. mája: SLOVENSKO - Švédsko (19.00 h)



sobota 1. júna: Slovinsko - Švédsko (18.00 h)



nedeľa 2. júna: SLOVENSKO - Slovinsko (18.00 h)