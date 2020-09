Slovenské ženy zarábajú o pätinu menej ako muži, najväčšie rozdiely sú najmä v troch krajoch

Nižšie zárobky až o štvrtinu

Predsudky o vhodnosti mužov a žien

Učiteľky zarobili viac ako muži

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rozdiel medzi mzdami žien a mužov na Slovensku sa v minulom roku nepatrne znížil, priemerná mzda žien na Slovensku však stále dosahovala len necelých 80 % zo mzdy mužov. Muži zarábali podľa najnovších údajov mesačne v hrubom 1 399 eur, ženy o 283 eur menej, teda 1 116 eur.Najväčšie rozdiely v platoch medzi oboma pohlaviami boli v Trenčianskom, v Žilinskom a v Bratislavskom kraji. V súvislosti s Medzinárodným dňom rovnosti v odmeňovaní, ktorý sa tento rok pripomína 18. septembra, o tom v tlačovej správe informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR). Aktuálne dáta podľa štatistikov potvrdili pretrvávajúce rodové nerovnosti v odmeňovaní za prácu na Slovensku. Odstup celkových miezd žien a mužov na Slovensku v dlhodobom sledovaní sa však zmenšuje, rozdiel klesol z hodnoty 25,3 % v roku 2008 na vlaňajších 20,2 %.Najväčšie rozdiely v ohodnotení za prácu vyjadrené v percentách boli minulý rok v Trenčianskom, Žilinskom a v Bratislavskom kraji, ženské zárobky zaostávali za mužskými o viac ako 23 %."Výraznejšie rozdiely boli tiež vo vekových skupinách nad 35 rokov – ženy mali nižšie zárobky až o štvrtinu. Naopak, mladší zamestnanci mali platy žien a mužov vyrovnanejšie, vo vekovej kategórii 25 až 30 rokov boli ženské mzdy nižšie len o 12 %," upozorňuje ŠÚ SR.U žien tvorí základná mzda väčší podiel z celkového zárobku. Zásadnejší rozdiel sa prejavil najmä vo vyplácaných prémiách a odmenách, ženy ich mali o 45 % nižšie ako muži."Medzi faktory, ktoré vplývajú na pomalší rast miezd žien oproti mzdám mužov, patria najmä vzdelanie a zastúpenie mužov a žien v jednotlivých nízko alebo vysoko príjmových ekonomických činnostiach a zamestnaniach,“ zdôraznil Ivan Chrappa, riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR.Mzdové rozdiely tiež podľa štatistikov ovplyvňujú aj zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce, postup v zamestnaní a participácia na vedúcich funkciách, materské a rodičovské povinnosti. Nezanedbateľný vplyv má aj celkové množstvo odpracovaných hodín a nadčasov najmä v súvislosti so starostlivosťou o závislé osoby v domácnosti.Miera odchýlky pri odmeňovaní mužov a žien sa značne líši aj pri jednotlivých povolaniach. Najväčší rozdiel bol vlani medzi obchodnými zástupcami (špecialistami) v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Mužskí zástupcovia v tejto profesii zarábali mesačne viac ako 3 700 eur v hrubom, čo bolo o 1 794 eur viac ako ich ženské kolegyne.Ženy teda zarobili v tomto povolaní o 48 % menej ako muži. Výrazný rozdiel bol aj medzi manažérmi vo finančníctve a poisťovníctve. Muži na riadiacich postoch v tejto oblasti zarobili o 1 365 eur viac ako ženy. Manažéri v doprave, logistike a poštových službách zarobili o 1 107 eur viac ako manažérky.Naopak, oblastí, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži, bolo podstatne menej. Ide o profesie zväčša s nižšou priemernou hrubou mzdou aj nižšími rozdielmi v prospech žien.Ženy zarobili viac ako muži napríklad v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení o 304 eur, na pozíciách odborných administratívnych asistentov v zdravotníckych zariadeniach o 295 eur, ako aj v profesii recepčné (okrem hotelových) o 183 eur. Vyššie platy mali aj učiteľky v základných školách ako ich mužskí kolegovia o 173 eur.Na riadiacich postoch boli ženy odmeňované viac ako muži len v stavebníctve a v oblasti sociálnej starostlivosti, a ich náskok pred mzdami mužov bol menej ako 100 eur. Spomedzi najvyšších riadiacich postov to boli jediné dve odvetvia z 24 sledovaných, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži.Údaje sú výsledkom výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR za rok 2019, ktoré realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci so spoločnosťou Trexima. Realizovalo sa v 9 880 spoločnostiach a organizáciách všetkých ekonomických činností, ktoré zamestnávali spolu 1,3 milióna zamestnancov. "Veľkostná kategória firiem s počtom 100 a viac zamestnancov je zaradená do zisťovania vyčerpávajúco," uviedol ŠÚ SR.