Slovenskému futbalovému klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda hrozí potenciálne vylúčenie z 2. predkola Konferenčnej ligy 2025/2026. Dôvodom je, že majiteľ klubu Oszkár Világi vlastní okrem DAC aj maďarský tím ETO FC Győr. Ten rovnako čaká účinkovanie v KL.





Európska futbalová únia (UEFA) potvrdila, že skúma potenciálne viacnásobné vlastníctvo a možný konflikt záujmov. „Účasť FC DAC 1904 Dunajská Streda a Győri ETO FC je predmetom prebiehajúceho právneho konania,“ uviedla UEFA na svojej webstránke.V stredu bol vo švajčiarskom Nyone na programe žreb Konferenčnej ligy a na základe jeho výsledku bude súperom DAC Dunajská Streda v 2. predkole Konferenčnej ligy úspešnejší zo súboja medzi arménskym Urartu a víťazom Bieloruského pohára Neman Grodno. Ak by prišlo k vylúčeniu Dunajskej Stredy zo súťaže, jej súper by automaticky postúpil do 3. predkola bez boja.„DAC 1904 potvrdzuje svoju účasť na žrebe 2. predkola Konferenčnej ligy UEFA 2025/26, ako to dnes zverejnila UEFA. Naša účasť však bola zo strany UEFA podmienená, keďže stále prebieha právne konanie na základe pravidiel UEFA o vlastníctve viacerých klubov (MCO). Náš klub počas celého procesu úzko spolupracoval s UEFA, a naďalej s organizáciou konštruktívne komunikuje. Momentálne čakáme na konečné rozhodnutie UEFA. Medzitým mužstvo pokračuje v príprave na blížiace sa zápasy v európskom pohári. Ďalšie informácie poskytneme ihneď ako budú dostupné,“ píše sa v oficiálnom stanovisku DAC 1904 Dunajská Streda na klubovom webe.