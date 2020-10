Slovenskému športu sa dá jednoducho pomôcť, podľa Pellegriniho stačí presunúť 20 miliónov eur

Efektívne nástroje

Vystúpili Kovács, Klobučník aj Uhnák

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia sa po stretnutí jej lídra a niekdajšieho premiéra Petra Pellegriniho so zástupcami športovcom dá jednoducho pomôcť slovenskému športu.Ten sa pod vplyvom pandémie koronavírusu a s ňou spojenými opatreniami dostal po finančnej stránke do kritickej situácie."Bez komplikovaných výziev či predkladaní projektov stačí využiť finančné prostriedky z Fondu na podporu športu. Prostriedky vo výške 20 miliónov eur možno okamžite presunúť na iný účel. Vláda za šesť mesiacov nebola schopná zmeniť zákon vo Fonde na podporu športu, ktorý bol pôvodne zameraný na investície do športovej infraštruktúry na reálnu pomoc pre ľudí pracujúcich v oblasti športu," uviedol na utorkovom predpoludňajšom brífingu Pellegrini na margo podpory športu v náročných časoch.Niekdajší premiér v utorok vyzval predsedu vlády a ministra školstva, aby okamžite využili iné efektívne nástroje na doručenie pomoci."Okrem zmeny Fondu na podporu športu sa ponúka riešenie aj prostredníctvom finančnej rezervy predsedu vlády, alebo samotnej vlády a existuje aj možnosť, kedy vláda rozhodne poskytnúť finančné prostriedky na pomoc zo Všeobecnej pokladničnej správy," povedal Pellegrini.Pellegrini tiež očakáva, že premiér ako aj minister školstva začnú okamžite konať a využijú nástroje pomoci, ktoré sa im ponúkajú tak, aby zachránili slovenský šport.Na podporu lídra mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia na utorkovom brífingu vystúpili aj zástupcovia športovcov - za box Tomi "Kid" Kovács, za plavecké športy Tomáš Klobučník a za hokej Martin Uhnák so Samirom Salijim.