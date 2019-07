Slovenskí basketbalisti na ME18 stále nevyhrali,podľahli Dánom

ilustračné poznámky Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

B-kategória ME basketbalistov do 18 rokov – B-skupina:



Dánsko – Slovensko 64:55 (27:29)



Najviac bodov Dánska: Stormark 19, Dibba 17, Fischer 14



Zostava a body SR: Rákai 17, Šipkovský 14, Lukáč 6, O'Connell 4, Chaban 0 (Skubeň a Šturcel po 5, Dzugas a Mičuda po 2, Šimoňák 0), TH: 23/18 – 18/12, fauly: 22 - 22, trojky: 2 - 7. Rozhodovali: Michajlov (Rus.), Stanová (Rum.), Mumini (Kos.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oradea 28. júla (TASR) – Slovenskí basketbalisti do 18 rokov stále čakajú na prvé víťazstvo v B-kategórii majstrovstiev Európy v rumunskej Oradei. S rovesníkmi z Dánska prehrali v nedeľu 55:64. Ďalší duel zverencov trénera Karola Kučeru je na programe v utorok 30. júla o 13.00 h proti Severnému Macedónsku.Slovákom vyšiel vstup do tretieho stretnutia na turnaji, keď sa šnúrou 9:0 výraznejšie odpútali od dánskeho družstva. Po prvej štvrtine dokonca viedli 21:10. Lenže sa zopakoval scenár z predchádzajúcich dní; poľavenie v koncentrácii umožnilo súperovi návrat do boja o víťazstvo. Po prvom polčase však Slováci aj naďalej viedli 29:27.Ani polčasová prestávka Dánov nezabrzdila, otočili zápas na svoju stranu a pred záverečnou časťou dokonca viedli 45:42. Slovenským basketbalistom v nesprávnej chvíli zlyhala streľba, čo súper bez výraznejších komplikácií využil. K dramatickej koncovke napokon ani neprišlo, Dáni si totiž postrážili cestu za prvou výhrou na šampionáte.