Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na predkvalifikáciu ME

Na snímke tréner mužskej basketbalovej reprezentácie Slovenska Žan Tabak (vpravo) a asistent mužskej basketbalovej reprezentácie Slovenska Alberto Blanco Vila počas tlačovej konferencie pred predkvalifikáciou majstrovstiev Európy 2. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nominácia Slovenska na predkvalifikáciu ME 2021:



Rozohrávači: Dalibor Hlivák, Mário Ihring (obaja BK Inter Bratislava), Andre Jones (Leonis Rím/Tal.), Šimon Krajčovič (BK Levickí Patrioti)



Krídelníci: Adam Antoni, Richard Körner (obaja BC Prievidza), David Abrhám (BK Inter Bratislava), Tomáš Mrviš (MBK Handlová), Jaroslav Musil (Cestistica Barletta/Tal.)



Pivoti: Michal Baťka, Michael Fusek (obaja BK Inter Bratislava), Vladimír Brodziansky (Obradoiro CAB/Šp.), Viktor Juríček (BK Levickí Patrioti),



Realizačný tím: Žan Tabak – hlavný tréner, Alberto Blanco Vila, Peter Torda – asistenti trénera, Jakub Chudý – kondičný tréner, Richard Demovič – lekár, Miroslav Páleník – vedúci družstva







Program prípravných zápasov Slovenska:



12. a 13. júla o 18.00 h: Slovensko – Írsko (Bratislava, Eurovia aréna)



20. a 21. júla o 18.00 h: Slovensko – Kosovo (Bratislava, Eurovia aréna)



26. – 28. júla: medzinárodný turnaj v Portugalsku (SLOVENSKO, Portugalsko, Dánsko, Irán)



Program Slovenska v treťom kole predkvalifikácie ME 2021:



3. augusta o 20.00 h: Slovensko – Cyprus (Bratislava, Eurovia aréna)



10. augusta o 19.00 h: Rumunsko – Slovensko (Ploješť)



14. augusta o 19.00 h: Cyprus – Slovensko (Nikózia)



21. augusta o 20.00 h: Slovensko – Rumunsko (Bratislava, Eurovia aréna)

Bratislava 2. júla (TASR) – Slovenská basketbalová reprezentácia mužov v utorok oficiálne odštartovala prípravu na augustovú predkvalifikáciu majstrovstiev Európy 2021. Pod vedením nového kouča Žana Tabaka sa tak stalo v bratislavskej Eurovia aréne, na úvod sa mu hlásila jedenástka reprezentantov.Oproti pôvodnej širšej nominácii z mája prišlo k niekoľkým vynúteným zmenám. Z rôznych dôvodov sa ospravedlnili Stanislav Baldovský, Martin Bachan, Marek Doležaj, Pavol Lošonský, Boris Bojanovský a Marek Jašš.povedal pre TASR asistent trénera Peter Torda.tvrdí Torda. Realizačný tím povolal do družstva ako náhradníkov Adama Antoniho a Jaroslava Musila.Slováci odohrajú pred predkvalifikáciou osem prípravných zápasov, z toho štyri pred domácim publikom. Najskôr si zmerajú sily s reprezentačným tímom Slovenska do 20 rokov (za zatvorenými dverami), následne sú na programe dvojzápasy s Írskom a Kosovom. Všetko zakončí medzinárodný turnaj v Portugalsku, okrem tamojšieho výberu budú súpermi Dánsko a Irán.vyjadril sa Torda ku kvalite súperov v príprave.V auguste je už na programe predkvalifikácia, v F-skupine si Slovensko zmeria sily s Cyprom a Rumunskom. Postupový kľúč je neúprosný, ďalej ide iba víťaz skupiny, pre ostatných to môže byť na dlhú dobu posledná oficiálna konfrontácia na medzinárodnej scéne.dodal asistent trénera reprezentácie Slovenska.