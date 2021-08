Slovenskí basketbalisti úspešne vstúpili do ďalšej fázy bojov o MS 2023, porazili Švajčiarov

Extrémne výborný tímový výkon

Neprišli ako fackovací panák

14.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská mužská reprezentácia v basketbale zvládla svoje úvodné vystúpenie na turnaji 2. kola európskej časti predkvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2023.Zverenci trénera Olega Meleščenka v severomacedónskom Skopje zdolali výber Švajčiarska 64:56, keď až do 27. minúty len doťahovali náskok súpera.Už v sobotu Slováci absolvujú druhý duel na turnaji, od 19.00 h si zmerajú sily s domácim Severným Macedónskom.V úvode súboja slovenský tím prehrával 0:8 a prvýkrát bodoval po takmer piatich minútach stretnutia. Po prvej štvrtine mali basketbalisti spod Tatier trojbodové manko (11:14) a po druhej prehrávali o štyri body (30:34).Po zmene strán mladík Matúš Hronský trojkou poslal reprezentáciu SR prvýkrát do vedenia v 27. min a do poslednej desaťminútovky vstupovali slovenskí hráči s najtesnejším náskokom 49:48. V dramatickej koncovke si už ustrážili vedenie a zisk prvého víťazstva."Myslím si, že je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo. Začiatok bol veľmi ťažký, ale ako opadla nervozita, tak obrovskou bojovnosťou a tímovosťou sme to dotiahli do víťazného konca. Myslím si, že vzhľadom na priebeh, sme dosiahli aj veľmi výhodné skóre pre nás. Bol to extrémne výborný tímový výkon, odhodlanie všetkých chalanov zabojovať o víťazstvo,“ zhodnotil asistent trénera slovenského mužstva Michal Madzin na webe basketliga.sk.Reprezentant Šimon Krajčovič k súboji poznamenal: "Na začiatok veľmi dôležité víťazstvo. Mali sme trochu nervóznejší začiatok, pretože všetci sme veľmi chceli. Od začiatku sme si verili, že sme neprišli sme byť fackovacím panákom, ale prišli sme postúpiť. Mali sme hlavy hore, podporovali sme sa a postupne sme sa dostali do zápasu. Na konci sme si vybudovali náskok, ten sme si už na konci postrážili."Práve Krajčovič bol so 16 bodmi najlepším strelcom súboja, o dva body menej zaznamenal Vladimír Brodziansky Slováci v sobotu večer v zápase proti domácim môžu spraviť dôležitý krok k postupu do hlavnej časti kvalifikácie, do ktorej sa dostanú dvaja z troch účastníkov turnaja v Skopje.Slovenský výber bude mať v Severnom Macedónsku voľno v nedeľu aj v pondelok, v utorok a stredu absolvuje opäť súboje proti tímom Švajčiarska a Severného Macedónska.