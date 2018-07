Slovenskí basketbalisti vyhrali posledný zápas predkvalifikácie

Na snímke v strede zľava Jonathan Kazadi (Švajčiarsko ) a Andre Jones (Slovensko) v zápase predkvalifikácie ME 2021 mužov v basketbale Slovensko - Švajčiarsko v Bratislave 1. júla 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Slovensko – Švajčiarsko 88:83 (20:16, 19:15, 22:23, 27:29)



Slovensko: Jones 22, Körner 18, Ihring a Sedmák po 12, Bachan 0 (Lošonský 17, Čekovský 6, Hlivák 1, Krajčovič a Musil 0)



Švajčiarsko: Baldassarre 30, Cotture 10, Kazadi-Muyombu 9, Savoy 4, Kozic 0 (Portannese 15, Kovac 10, Zinn 3, Gravet 2, Olaniyi 0)



TH: 22/17 – 20/17, Fauly: 22 – 20, Trojky: 5 – 10, Rozhodovali: Benczur (Maď.), Faur (Rum.), Karakatsounis (Gréc.), 500 divákov.



Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zakončila účinkovanie v A-skupine predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 víťazne, zverenci trénera Ivana Rudeža zdolali Švajčiarsko 88:83. Aj napriek prvej výhre v skupine však nepostúpili do ďalšej fázy. V skupine totiž obsadili poslednú pozíciu s bilanciou jedna výhra a tri prehry.Skóre zápasu otvoril po peknej akcii hosťujúci Baldassarre, ale nasledujúce minúty patrili slovenským basketbalistom. V útoku sa im darilo, bodovým ťahúňom bol v tejto fáze Ihring. Zverenci trénera Ivana Rudeža si postupom času vytvorili dvojciferný bodový trhák, v deviatej minúte viedli 19:9.Lenže koncovka patrila Švajčiarom, do konca prvej štvrtiny stiahli na 16:20. V druhej 10-minútovke sa vyrovnali sily, hostia ťažili hlavne z nedisciplinovanosti slovenského tímu. Obrátiť sa im stretnutie na ich stranu však nepodarilo, v útoku boli totiž efektívnejší domáci. Aj vďaka tomu viedli po prvom polčase 39:31.Po prestávke sa viac zvoľnilo v obrane, čo bola voda na mlyn pre Slovákov. V tretej štvrtine sa im opäť podarilo odpútať do dvojciferného vedenia, keď v 9. minúte viedli 59:48. Švajčiari však nezložili zbrane, pred záverečnou periódou prehrávali len o sedem bodov - 54:61.Zverenci trénera Ivana Rudeža ju začali veľmi dobre, ich súper sa však v priebehu necelých dvoch minút dokázal úspešne vrátiť do zápasu, keď stiahol na rozdiel jediného koša. Kovac necelé tri minúty pred koncom poslal Švajčiarov prvýkrát vo vedenia – 77:76. To však trvalo iba niekoľko sekúnd, Slováci zaznamenali sedem bodov za sebou, čím spečatili svoj triumf v zápase.