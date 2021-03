Slovenskí cementári súhlasia so zavedením uhlíkového cla pre krajiny mimo EÚ

Bezplatné prideľovanie povoleniek CO2

3.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cementári podporujú zavedenie uhlíkového cla pre krajiny mimo Európskej únie (EÚ). Zároveň však upozorňujú na nevyhnutnosť zachovania aj súčasného mechanizmu obchodovania s emisiami CO2.Podporujú tak iniciatívu európskej cementárskej asociácie Cembureau, ktorá sa snaží predísť dovozu lacnejších produktov z krajín, ktoré nemusia spĺňať prísne emisné podmienky EÚ, ako aj odchodu ťažkého priemyslu do krajín mimo EÚ.Cena za tonu emisií CO2 sa aktuálne pohybuje na úrovni 37 eur a do roku 2050, čo je medzník, ku ktorému sa EÚ zaviazala k uhlíkovej neutralite, by sa mohla postupne zvýšiť takmer 7-násobne. Tento nárast sa premieta do cien produktov.Bezplatné prideľovanie povoleniek CO2 aspoň čiastočne pomáha ťažkému priemyslu znížiť náklady a udržať prevádzky v Európe. Nová uhlíková daň ich môže navyše ochrániť pred dovozom z krajín, ktoré nemusia do ceny produktov premietať zvýšené náklady na znižovanie uhlíkovej stopy.Podľa Rudolfa Mackoviča, riaditeľa Zväzu výrobcov cementu SR, napĺňanie klimatických záväzkov z Parížskej dohody vo svete postupuje rôznym tempom. Kým EÚ sa zaviazala do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent a prichádza neustále s novými opatreniami, sú krajiny, ktoré sa s napĺňaním cieľa celosvetovo znížiť emisie CO2 neponáhľajú.Európsky ťažký priemysel, ktorého súčasťou sú aj slovenské cementárne, pritom vynakladá miliardy eur do inovácií a modernizácií, ktoré majú znižovať jeho environmentálne dopady.Celý proces ozeleniť ťažký priemysel má podporiť zavedenie uhlíkovej dane. Európske firmy má chrániť pred ekologicky neférovou konkurenciou zvýšením nákladov pre dovoz produktov z krajín, ktoré nepodnikajú dostatočné kroky proti klimatickým zmenám.O jeho zavedení sa má rozhodovať v Európskom parlamente už v najbližších dňoch. Nová právna úprava však zároveň počíta so zmenou alebo úplným zrušením súčasného systému voľných povoleniek CO2 v obchodovaní s emisiami, do ktorého sú zapojené aj slovenské cementárne.