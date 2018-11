Slovenskí curleri na vozíku sa vrátili medzi svetovú elitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lohja 16. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku postúpili do A-kategórie MS. Vo finále "béčka" vo fínskom meste Lohja síce prehrali s Estónskom 3:7, no už samotná finálová účasť im zabezpečila návrat medzi svetovú elitu.Slováci odohrali na podujatí osem stretnutí, sedemkrát zvíťazili a jedinú prehru utrpeli až vo finále. Spolu s prvým Estónskom a druhým Slovenskom postúpilo do "áčka" aj Lotyšsko, ktoré v dueli o 3. miesto zdolalo Fínsko 6:5. Informoval o tom portál worldcurling.org.Slovenskí curleri na vozíku pôsobili v A-kategórii MS už v rokoch 2012 - 2016. V rokoch 2012 a 2015 skončili medzi elitou na štvrtom mieste. Slováci sú aj dvojnásobnými účastníkmi paralympijského turnaja na ZPH (2014, 2018).