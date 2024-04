Slovenskí dodávatelia sa v zahraničí presadzujú čoraz viac

22.4.2024 (SITA.sk) -Kvalitné slovenské potraviny sa každým rokom výraznejšie presadzujú v zahraničí. Vďačia za to aj Lidlu.V obchodnom roku 2023 zaviezli slovenskí potravinári do zahraničných Lidlov výrobky v rekordnej hodnote 93,5 milióna EUR, teda"Možnosť vyviezť výrobky do zahraničia majú všetci dodávatelia, ktorí spĺňajú naše prísne kvalitatívne požiadavky, majú dostatočné kapacity a sú cenovo konkurencieschopní. My takéto výrobky odprezentujeme na našich medzinárodných stretnutiach a je už na rozhodnutí nákupu v danej krajine, či sa rozhodne pre spoluprácu," povedala Justyna Siekanko, konateľka Lidl Slovenská republika pre rezort nákupu, a dodala: "Slovensko je veľmi silné v produkcii mliečnych a mäsových výrobkov, rastlinných nátierok a tofu, cukroviniek, papierových výrobkov či alkoholických nápojov. Tieto a mnohé ďalšie výrobky majú v Európe veľmi dobré meno."Možnosť dodávať svoje výrobky na zahraničné trhy využili v roku 2023 desiatky firiem spod Tatier. Ich produkty sa objavili na pultoch Lidlov v 27 krajinách. Vďaka diskontnému reťazcu si zákazníci v Rakúsku či Bulharsku môžu zakúpiť slovenskú Marlenku, v Škandinávii šúľance, v Lotyšsku a Nemcku parenicu, vo Veľkej Británii a Lotyšsku slivovicu a v Srbsku či Litve syr nivového typu."Do zahraničia vyvážame vyše 40 percent produkcie našich syrov, či už typu camembert alebo Niva. Na trhu s mliečnymi výrobkami panuje tvrdá konkurencia a jedinou možnosťou, ako sa presadiť, je skutočne ich vysoká kvalita. S Lidl spolupracujeme už od jeho vstupu na slovenský trh. Náš pôvodný objem spolupráce sme v priebehu rokov niekoľkokrát znásobili aj vďaka exportným aktivitám tohto reťazca," uviedol Ján Husák, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Tatranskej mliekarne. "Aktuálne vyvážame zemiaky, cibuľu, mrkvu, petržlen a cesnak do Maďarska a Česka. Naše produkty dokonca dokážeme predať aj na náročných trhoch západnej Európy," povedal Jozef Zruban, obchodný riaditeľ spoločnosti Zeleninárska.Informačný servis