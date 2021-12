Slovenskí europoslanci očakávajú od nového kancelára Scholza viac liberálnych a zelených tém

Slovenskí europoslanci, ktorých oslovila agentúra (SITA), očakávajú, že nový nemecký kancelár Olaf Scholz podporí zelené témy v domácej a európskej politike a tiež, že posilní postavenie žien v politike. Niektorí ale z jeho nástupu majú aj obavy.

Rovnaké postoje s Merkelovou

Návrat k dlhovej brzde

Nevníma ho rozdielne

Klimatická zmena

Rodová vyrovnanosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2021 (Webnoviny.sk) -Ivan Štefanec (KDH/EPP) sa obáva, že Scholz bude mať voči agresívnej politike Ruska menej zásadové postoje ako jeho predchodkyňa.V európskom rozmere zas očakáva väčšie snahy o federalizáciu vo volebnom systéme či fiškálnej oblasti, čo ale podľa Štefanca nebude priechodné. „Predpokladám, že v kľúčových otázkach bude nemecký kancelár otvorený diskusii na európskej úrovni,“ povedal.Poslanec Peter Pollák (OĽaNO/EPP) očakáva, že Scholz bude z dlhodobého hľadiska zastávať rovnaké postoje ako Angela Merkelová. Pripomína tiež, že sa nový kancelár ujíma vlády v časoch spájaných s mnohými výzvami a očakávaniami.Podľa Vladimíra Bilčíka (Spolu/RE) nie je Olafovi Scholzovi čo závidieť, keďže nastupuje po 16 rokoch vlády veľmi úspešnej političky, podľa europoslanca ale Scholz stelesňuje kontinuitu.„Je skúseným politikom a ako doterajší minister financií a jeden z architektov európskeho Plánu obnovy stelesňuje stabilitu v nemeckej i európskej politike,“ uvádza. Dodáva ale, že musí si získať rešpekt aj na medzinárodnej politickej scéne.Eugen Jurzyca (SaS/ECR) tvrdí, že Scholzova vláda správne presadzuje návrat k dlhovej brzde a zaväzuje sa nezvyšovať dane. Nezvyšovanie daňového zaťaženia má pomôcť hospodárskemu rastu a tiež riešeniam v oblasti demografie, životného prostredia či zdravotníctva „Riziko vidím v tom, že môže byť málo razantný v boji za stabilné verejné financie EÚ a v presadzovaní nepopulárnych opatrení pri ochrane klímy,“ doplnil.Europoslanec Michal Wiezik (PS/RE) nevníma, že by mal byť Olaf Scholz až natoľko rozdielny od Angely Merkelovej. „Rozkol môže nastať napríklad v otázkach klimatickej neutrality či energetického mixu Nemecka. Jedným z cieľov novovzniknutej koalície totiž je, že obnoviteľné zdroje budú do roku 2030 predstavovať 80 percent nemeckej elektriny. Tým, že Nemecko de facto vypína jadro, prechádza vo veľkom na plyn a biomasu, čo má svoje geopolitické a ekologické riziká,“ uvádza.Podľa Michala Šimečku (PS/RE) je Scholzovou výhodou to, že dokáže na nemeckých voličov pôsobiť rovnako kompetentne ako jeho predchodkyňa. Pre EÚ je výhodou to, že Scholzova vláda ponúka ambicióznejšie odpovede na krízy, ktorým Európa čelí.„Z nemeckého líderstva v boji s klimatickou krízou, vo vývoji zelených technológií či ochrane právneho štátu budeme profitovať všetci vrátane Slovenska. Veľmi sľubne pôsobia aj jeho plány pre EÚ. Nové právomoci pre Európsky parlament a rýchlejšie hlasovanie kvalifikovanou väčšinou namiesto hľadania konsenzu vo viacerých oblastiach prehĺbia integráciu a posilnia spoločné inštitúcie,“ tvrdí.Miriam Lexmann (KDH/EPP) konštatuje, že enormný dôraz bude Scholz klásť podľa všetkého na klimatickú zmenu , zelenú ekonomiku, a aj prísnejšiu zahranično-politickú líniu. Chce si však počkať na prvé skutky.„Realita nemusí vždy napĺňať ambície, nakoľko v tomto prípade ide o tzv. semaforovú koalíciu, teda vládu troch v mnohom rozdielnych strán a bude potrebné hľadať kompromisy. Práve v tomto spočíva Scholzova výhoda aj nevýhoda. Nevýhoda v tom, že sa bude veľmi ťažko hľadať jednotná línia, naopak, výhoda je v tom, že nové politické vedenie dáva príležitosť na zmeny,“ zdôrazňuje.Martin Hojsík (PS/RE) okrem posilnenia rodovej vyrovnanosti očakáva, že nový kancelár Scholz otvorí mnohé liberálne a zelené témy.„Okrem posilnenia rodovej vyrovnanosti očakávam, že nový kancelár Scholz otvorí mnohé liberálne a zelené témy. Koalícia pod vedením kancelára Scholza sa vo svojej koaličnej dohode zhodla na znížení volebného veku na 16 rokov, investíciách do dostupného bývania, legalizácii marihuany, ale najmä na urýchlení záväzkov v oblasti ochrany klímy,“ uzatvára europoslanec. Očakáva, že vláda Olafa Scholza bude dynamickajšia než v prípade jeho predchodkyne.