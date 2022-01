Slovenskí europoslanci zagratulovali Šimečkovi k zvoleniu za podpredsedu europarlamentu, považujú to za obrovský úspech

Ochrana demokratických hodnôt

Silný hlas Slovenska v Bruseli

Prvý slovenský podpredseda EP

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Michal Šimečka (PS/RE) sa stal prvým slovenským podpredsedom Európskeho parlamentu (EP). V utorok (18. januára) získal vo voľbách dokopy 494 hlasov europoslancov. K zvoleniu mu zablahoželali aj jeho slovenskí kolegovia z EP. Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) vidí v Slovákovi na poste podpredsedu EP veľký úspech nielen pre Šimečku, ale aj pre celú krajinu. „V eurovoľbách v roku 2019 sme spoločne stáli na čele našej víťaznej koalície, kampaňovali za skutočne európske Slovensko a sľúbili našim voličkám a voličom, že v Európskom parlamente nebudeme sedieť v zadnej lavici. Mysleli sme to vtedy ako metaforu tvrdej práce, no Mišo Šimečka si dnes doslova v Európskom parlamente presadol do prvých lavíc,“ doplnil. Martin Hojsík (PS/RE) je rád, že sa podpredsednícky post spája práve so stranou Progresívne Slovensko. „Viem s určitosťou povedať, že Michal bude aj v pozícii podpredsedu odvážne bojovať a obhajovať hodnoty liberálnej demokracie, otvorenej a tolerantnej spoločnosti, kde sa nezahráva s ľudskými právami, a tiež viem, že bude podporovať všetko úsilie v boji s klimatickou krízou,“ povedal.Poslankyňa EP Monika Beňová (Smer-SD) zablahoželala Šimečkovi a všetkým zvoleným podpredsedom a predsedníčke EP a teší sa na spoluprácu s nimi počas nadchádzajúceho dvojročného obdobia. Voľba nového predsedníctva EP zároveň zabezpečí jeho kontinuitu a efektívne fungovanie.Michal Wiezik (PS/EPP) považuje Šimečkovo víťazstvo za úspech pre Slovensko a za dôkaz toho, že odbornosť a poctivá robota sú cestou k úspechu. „Verím, že Michal Šimečka bude silným hlasom Slovenska v Bruseli, ale aj prinesie Európu, ešte viac ako doteraz, domov na Slovensko,“ vyhlásil. Ivan Štefanec (KDH/EPP) novozvolenému podpredsedovi blahoželá a teší sa na ďalšiu spoluprácu v prospech Slovenska a Európskej únie. Pripája sa aj Miriam Lexmann (KDH/EPP), ktorá verí, že Šimečka bude mať pri výkone služby na pamäti dobro všetkých ľudí.Europoslanca Petra Polláka (OĽaNO/EPP) vždy poteší, keď významnú funkciu získa Slovák, aj keď so Šimečkom má v mnohých otázkach rozdielne názory. „Je prvým slovenským podpredsedom EP a ja mu chcem v prvom rade popriať veľa síl, aby nás dokázal dobre reprezentovať a zastupovať aj hodnoty Slovákov,“ povedal.Poslanec EP Eugen Jurzyca (SaS/EPP) poukázal na to, že Šimečka má z práce v EP dosť skúseností a rozumie jeho fungovaniu a vníma ho ako korektného diskutéra. Verí, že vo svojej práci využije svoje skúsenosti a že to bude nielen v prospech EÚ, ale aj Slovenska.