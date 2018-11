Slovenskí experti by mohli Kazachstanu pomôcť v boji s daňovými únikmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Astana 15. novembra (TASR) - Slovenskí experti by mohli Kazachstanu poskytnúť medzinárodnú výpomoc v oblasti boja s daňovými únikmi, či pri tvorbe rozpočtu. Túto ponuku predostrel vo štvrtok kazašskej vláde slovenský minister financií Peter Kažimír, ktorý je s premiérom Petrom Pellegrinim a ministrom hospodárstva Petrom Žigom (všetci Smer-SD) na oficiálnej návšteve krajiny.Slovensko by mohlo v rámci medzinárodnej pomoci do Kazachstanu vyslať medzinárodných expertov na rozpočet, boj s daňovými únikmi, verejné financie a ich reformu, ak bude mať o to krajina záujem. Obaja ministri financií by mali o tejto možnosti rokovať na bilaterálnej úrovni.vysvetlil Kažimír.Slovensko má podľa neho v týchto oblastiach bohaté skúsenosti.konštatoval Kažimír s tým, že pre slovenských expertov by to bola výzva a mohli by tak 'exportovať' najlepšie vedomosti a skúsenosti zo Slovenska.Cieľom vlády je posilniť aj podporu slovenských podnikateľov v Kazachstane prostredníctvom medzivládnej komisie.dodal Žiga, podľa ktorého by obchodná výmena medzi obidvoma krajinami mohla rásť.