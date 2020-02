Slovenskí florbalisti podľahli Švajčiarom, ale postúpili na tohtoročný svetový šampionát

aktualizované 2. februára 18:22





Kvalifikácia o postup na MS 2020 - finále



Poprad



Švajčiarsko - Slovensko 16:3 (3:1, 7:1, 6:1)

Góly: 11. a 32. Zaugg, 30. a 34. Riedi, 32. a 60. Engel, 41. a 56. Mendelin, 57. a 60. Meier, 14. Braillard, 20. Hutzli, 23. Ruegger, 25. Graf, 27. Studer, 48. Schiess - 2. Ujhelyi, 36. Dudovič, 50. Pažák



Zostava SR: Mazák (Klobučník) - Řezanina, Gašparík, Machara, Kozák, Hatala, Bulko - Gál, Kubovič, Dudovič - Čonka-Skyba, Pažák, Ujhelyi - Virga, Gajdoš, Kvasnica



Hlasy

Michal Dudovič (útočník SR): "Švajčiari nás fyzicky úplne prevýšili. Mali sme ešte v nohách sobotňajší zápas. Snažili sme sa s výsledkom niečo urobiť, skúsiť ich napádať, ale technicky sú na tom oveľa lepšie a rýchle protiútoky nás dnes zlomili. Ukázali nám kvalitu a máme stále čo doháňať."



Michal Pažák (útočník a kapitán SR): "Po sobotňajšom zápase s Nórskom sme si verili trochu viac, ako ukazuje výsledok. Taká je však realita. Švajčiari sú o dve-tri triedy vyššie a hlavne fyzicky. Musíme si vstúpiť do svedomia a na tréningoch viac individuálne ´makať´ na kondícii."



Rastislav Mazák (brankár SR): "Hodnotí sa to veľmi ťažko. V prvej tretine sme začali dobre, dali sme prvý gól a dobre sme bránili. V druhej tretine sme na desať minút úplne vypadli z tempa a dostali sme ani neviem koľko gólov v priebehu asi siedmich minút. Tam sa zlomila naša morálka aj zápas."



Oto Divinský (prezident Slovenského zväzu florbalu): "Čo sa týka športovej stránky, som veľmi spokojný, keďže naši chlapci postúpili na MS. Spokojný som tiež s organizáciou turnaja. Mám pocit, že chlapci išli výkonnostne nahor a florbal, ktorý predviedli, bol atraktívny pre divákov. Prehru so Švajčiarmi nevnímam ako sklamanie. Je to top tím, proti ktorému sa hrá veľmi ťažko."





2.2.2020 (Webnoviny.sk) -Slovenskí reprezentanti vo florbale prehrali v nedeľňajšom finálovom stretnutí na domácom turnaji kvalifikácie o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta vo fínskych Helsinkách s hráčmi Švajčiarska vysoko 3:16. Oba tímy mali už pred zápasom istotu miestenky na svetovom šampionáte, kam sa Slováci kvalifikovali piatykrát za sebou.V porovnaní s predchádzajúcim svetovým šampionátom obsahuje kvalifikačný systém tri turnaje v Európe a jeden na ázijskom kontinente. Na každom z nich je osem tímov rozdelených do dvoch skupín. V Poprade sú to skupiny C a D. Postup na MS si pod Tatrami okrem Švajčiarska a Slovenska zabezpečí aj víťaz nedeľňajšieho duelu o 3. miesto medzi Ruskom a Nórskom (18.00 h).V dueli víťazov "céčka" a "déčka" začali lepšie slovenskí florbalisti, ktorí už v 2. min otvorili skóre Lukáša Ujhelyiho. "Helvéti" sa na popradskej palubovke chvíľku hľadali, ale v 11. min vyrovnali na 1:1 a od tejto chvíle poriadne nepustili domácich k slovu, keď si šnúrou ďalších deviatich gólov vytvorili náskok 10:1.Zverenci českého trénera Radomíra Mrázka sa zapísali do streleckej listiny až v 36. min, keď Michal Dudovič znížil na priebežných 2:10. Ani v záverečnej tretine sa obraz hry nezmenil, Švajčiari pridali ďalších šesť gólov a nakoniec vyhrali o trinásť gólov.