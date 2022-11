Slovenskí florbalisti prehrali vo štvrťfinále s Českom

Slovenskí florbalisti nepostúpili do semifinále na MS vo Švajčiarsku. Obhajcom bronzu z Česka podľahli v piatkovom štvrťfinále 4:9.





Slováci nevstúpili do zápasu dobre a už po 16. minútach prehrávali 0:3. Favorizované Česko si náskok udržalo aj v ďalšom priebehu duelu a po triumfe postúpilo medzi najlepšie štyri tímy. V zápase o postup do finále sa stretne so Švajčiarskom. Slovenskí reprezentanti nastúpia v sobotu v stretnutí o 5.-8. miesto proti Lotyšsku.

MS vo florbale - štvrťfinále:



Česko – SLOVENSKO 9:4 (3:1, 4:1, 2:2)



Góly: 6. Ondrušek (Šindler), 13. Delong (Forman), 16. Havlas (Beneš), 23. Šindler (Ondrušek), 26. Langer, 26. Forman (Rýpar), 28. Havlas (Langer), 53. Kisugite (Šindler), 54. Němeček (Forman) – 20. Dudovič (Gál), 25. Miške, 56. Gajdoš (Nehila), 58. Miške (Dudovič). Rozhodovali: Zurbuchenová, Wehingerová (obe Švajč.), vylúčení: 3:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2759 divákov.



zostava SR: Klobučník – Hatala, Miške, Kozák, Pažák, Mirt, Košarišťan – Dudovič, Gašparík, Gál – Ujhelyi, Gajdoš, Nehila – Kelemen, Virga, Bačinský – Kubovič, Cvacho, Kvasnica







ďalší program SR:



sobota 12. novembra – zápas o 5.-8. miesto: SLOVENSKO – Lotyšsko (Winterthur, 10.00 h)