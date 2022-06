Slovenskí futbalisti postúpili do osemfinále na domácich ME v malom futbale, čakajú ich súperi z Gruzínska

Najlepší výkon na turnaji

Pella vyzval k ešte lepším výkonom

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale zvládli záverečný zápas A-skupiny na domácich majstrovstvách Európy. V utorok zdolali v košickej Steel aréne Poliakov vysoko 4:0 a postúpili z prvého miesta tabuľky do osemfinále. V ňom v stredu večer (20.15 h) nastúpia proti Gruzíncom."Taktická príprava, ktorú sme absolvovali pred týmto zápasom, bola zrejme efektívna. I keď ešte musíme zlepšiť tie závery zápasov, keď sme vo vedení, pretože nám to trochu škrípe. Vidím však veľa pozitív – hernú zodpovednosť, disciplínu, nasledovanie taktického konceptu, zlepšujeme sa,“ zhodnotil duel tréner slovenského výberu Ladislav Borbély , citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu malého futbalu."Tie najťažšie zápasy nás však ešte len čakajú v play-off. Tam budeme musieť ukázať, na akej sme úrovni a čo dokážeme," doplnil kouč na margo vyraďovacej časti turnaja.O dva zo štyroch gólov proti Poľsku sa postaral Tomáš Mikluš . V 30. minúte zvyšoval náskok Slovenska na 2:0 a v 49. minúte pridal svoj druhý gól na 3:0."Po nevydarenom zápase s Talianskom sme si povedali, že Poliakov rozstrieľame. Chceli sme byť v útoku ešte nebezpečnejší. A vyšlo to. Výrazne nám pomohol pomerne rýchly vedúci gól. Opadla z nás nervozita a potom sme už mohli hrať svoju hru. Mohli sme si ten zápas potom už užívať. Ukázali sme všetko, čo je v nás. Podľa mňa to bol po hernej stránke náš najlepší výkon na turnaji. Darilo sa nám tlačiť na súpera, vytvárať si šance a dotiahli sme to do víťazného konca," povedal po stretnutí."Teraz sa však už začíname koncentrovať na osemfinálový zápas. Poľsko je už za nami. Budeme musieť opäť odviesť na ihrisku maximum. A hlavne chceme vyhrať,“ dodal Mikluš, ktorého na listine strelcov doplnili Matúš Paukner a Jaroslav Repa.K jasnému triumfu a postupu do osemfinále v utorok výrazne prispel aj brankár Stanislav Pella, ktorý predviedol niekoľko dôležitých zákrokov."Dnes to bolo super. Chlapci to predo mnou odmakali od začiatku až do konca. V podstate sa ku mne veľa lôpt ani nedostalo. Naopak dostali sa na druhú stranu. Som rád, že náš zlepšený výkon si odniesli Poliaci v tomto dôležitom stretnutí,“ uviedol Pella, ktorý vyzval spoluhráčov k ešte lepším výkonom v ďalších dueloch: „Dúfam, že naše výkony budú naďalej gradovať a bude to stále lepšie. V play-off to budeme potrebovať. Pôjdeme opäť od zápasu k zápasu a urobíme pre postup maximum.“