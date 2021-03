Slovenskí futbalisti ukázali proti Rusom charakter, ale predtým sa nechali vyzliecť donaha

Hra v obrane mala kvalitu

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ak ruské médiá po zápase so Slovenskom písali, že ich tímu nesedí úloha favorita, Slováci si môžu povedať po úvodnom kvalifikačnom bloku o postup na MS 2022 to isté. Napohľad jasne nastavené zápasy na Cypre a doma s Maltou nezvládli nielen výsledkovo, ale najmä herne. Chýbalo potrebné nasadenie a miestami aj herný koncept.Lenže potom prišiel zápas s dovtedy stopercentnými Rusmi a v ňom sa Slováci nielen že prvýkrát v tejto kvalifikácii dostali do vedenia, ale skvelým - trojbodovým spôsobom aj zareagovali na vyrovnávajúci gól súpera.Zverenci Štefana Tarkoviča nepredviedli ani proti ruskému tímu nič mimoriadne, ale hra v obrane mala potrebnú kvalitu, smerom dopredu ukázali solídne štandardky a aj niekoľko úspešných ofenzívnych výpadov.A veľkým pozitívom je, že o víťazný gól sa postarali dvaja predtým dosť kritizovaní hráči ( Hubočan Mak ), navyše tridsiatnici, ktorí tentoraz patrili medzi najlepších. Jeden bol na svojej pozícii na kraji obrany tvrdý ako skala a veľa lôpt cez neho neprešlo. Druhý konečne fanúšikom predviedol, aké to je, keď slovenský futbalista v rýchlosti obíde súpera a vie aj streliť gól z hry.“Zápas sa odvíjal tak, ako sme očakávali. Chcem vyzdvihnúť reakciu hráčov po dvoch zápasoch, ktoré nám predtým nevyšli, vyzliekli nás donaha a po ktorých sme boli pod oprávnenou kritikou. Pre mňa bol dôležitý aj spôsob, nielen výsledok. Tento tím ukázal, že má charakter. Naše mužstvo sa tvorí, potrebuje čas a toho je v nabitom kalendári málo. Hráči musia niečomu veriť a teraz je tá cesta podporená bodmi. Môžeme byť po pozitívnom výsledku plní eufórie, ale musíme si zanalyzovať aj nevydarené zápasy," zhodnotil tréner slovenského tímu Štefan Tarkovič, cituje ho web futbalsfz.sk.Na rozdiel od zápasu s Maltou mal späť v tíme dvoch skúsených nemeckých legionárov Petra Pekaríka Ondreja Dudu , ktorým aj vzhľadom na pozitívny vývoj zápasu doprial plnú porciu minút. Na druhej strane maródka v tíme sa pred Rusmi rozšírila o brankára Martina Dúbravku a obrancov Martina Valjenta a Dávida Hancka. A to sa ešte László Bénes rozhodol zostaviť v Nemecku a nevrátiť sa na záverečný duel kvalifikačného bloku na Slovensko. Možno aj pod vplyvom toho, že na Cypre nedostal od trénera šancu."Rád by som mal po troch zápasoch aj dvanásť bodov, ale to nejde, takže berieme tých päť. Zo vzniknutej situácie s Bénesom nechcem robiť kauzu. Je to hráč s kvalitou pre reprezentáciu. Určite sa stretneme a porozprávame sa, aby som to vedel celé uzavrieť," skonštatoval Tarkovič.Podľa trénera ruského tímu Stanislava Čerčesova prehra jeho zverencov na Slovensku len podčiarkla predpoklady, že táto kvalifikačná skupina bude veľmi vyrovnaná. "Už pri vyžrebovaní sme hovorili, že tu môže každý prehrať s každým. Slovákov sme rozhodne nepodcenili, ani nás neprekvapili svojou taktikou. Na tento zápas boli dobre pripravení a ukázali, že vedia zahrať aj na európskej úrovni. A okrem toho mali aj šťastie. V takýchto zápasoch rozhodujú aj určité nuansy a Slováci ich ukázali," uviedol Čerčesov.Osobitne sa vyjadril aj k úlohe Milana Škriniara v slovenskom tíme, ktorý z pozície stopéra dosiahol gól proti Malte aj Rusku. "Strelil pekný gól a celkovo má veľký podiel na tomto víťazstve Slovákov. Stmelil obranu, hoci sa nevyhol aj chybám. Nie je náhoda, že hrá v Interi Miláno ," zhodnotil ruský tréner.