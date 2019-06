Slovenskí futbalisti v príprave deklasovali Jordánsko. Slovensko – Jordánsko 5:1

Na snímke kapitán Ján Greguš (Slovensko) kope pokutový kop v prípravnom zápase Slovensko - Jordánsko v Trnave 7. júna 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Na snímke kapitán Ján Greguš (Slovensko) kope pokutový kop v prípravnom zápase Slovensko - Jordánsko v Trnave 7. júna 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

prípravný zápas:



Trnava



SLOVENSKO - Jordánsko 5:1 (0:1)



Góly: 50. Haraslín, 55. Chrien, 71. Greguš (z 11 m), 74. Mráz, 85. Mihalík - 39. Al Tamari. ŽK: Šatka (SR). Rozhodovali: Musial - Borkowski, Wójcik (všetci Poľ.), 3454 divákov



Slovensko: Kozáčik (46. Greif) - Šatka, Niňaj, Štetina, Mazáň - Chrien (73. Mráz), Hrošovský (46. Greguš), Bero (61. Bénes) - Stoch (46. Haraslín), Šafranko (46. Boženík), Mihalík



Jordánsko: Sabbah - Shilbaya, Khattab, Mari, Al Ajalin (64. Haddad) - Bani Attiah, Murjan, Abdullarman (69. Samir) - Al Tamari (85. Hamdouni), Bakhit (78. Abu Zraiq) - Al Rawashdeh





hlasy po zápase (zdroj: RTVS):



Pavel Hapal, tréner SR: "Rozbiehali sme sa pomalšie, prvý polčas nebol optimálny. Chýbali nám pokoj vo finálnej fáze a organizácia hry. Druhý polčas sme však už zobrali do vlastných rúk. Mladí chlapci sa ukázali v dobrom svetle. Samozrejme, som spokojný s výsledkom, dúfam, že nás to naladí na dôležitý zápas. V Azerbajdžane to bude podobné, ale Azerbajdžan bude o jeden, dva kvalitatívne stupne vyššie."



Lukáš Haraslín, autor gólu SR: "Pocity sú veľmi pozitívne. Nedá sa to ani opísať, bol to môj prvý zápas v najcennejšom drese. Tešia ma víťazstvo aj strelenie gólu."



Samuel Mráz, autor gólu SR: "Nemohol som si priať lepší prvý dotyk s loptou. Som však najmä rád, že som sa dostal na ihrisko a mohol som takýmto spôsobom pomôcť chlapcom. Verím, že na to nadviažeme ďalším výkonom. Tréner bude mať čo robiť pri skladaní zostavy na Azerbajdžan."



Patrik Hrošovský, kapitán SR v 1. polčase: "Bola to pre mňa pocta priviesť mužstvo na trávnik ako kapitán, bohužiaľ, prvý polčas sme pod mojou 'taktovkou' nezvládli. Strácali sme lopty a chýbal nám lepší pohyb. Výsledok 5:1 je však nakoniec dobrý a teraz je hlavne dôležité pripraviť sa na zápas v Azerbajdžane."



Pavol Šafranko, útočník SR: "Prvý polčas sme nehrali dobre, súper nás potrestal gólom a mohol streliť aj ďalší. Tréner chalanom v šatni prehovoril do duše a tí po jeho motivačných slovách v druhom polčase zabrali, dali päť gólov a nakoniec je z toho pekné víťazstvo. Zatiaľ ešte nevieme, ktorú šesticu hráčov tréner nezoberie do Azerbajdžanu."

Trnava 7. júna - Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v piatkovom prípravnom zápase v Trnave nad Jordánskom presvedčivo 5:1, hoci po prvom polčase zaostávala po presnom zásahu Musu Al Tamariho.O obrat domáceho tímu, ktorý priviedol na trávnik v pozícii kapitána Patrik Hrošovský, sa postarali debutanti Lukáš Haraslín s Martinom Chrienom. Na 3:1 zvýšil z jedenástky Ján Greguš, ktorý po Hrošovskom prevzal v druhom polčase pásku s "céčkom" a následne sa premiérovým gólom v najcennejšom drese blysli Samuel Mráz a Jaroslav Mihalík. Prvý medzištátny zápas za "áčko" absolvovali okrem Haraslína s Chrienom aj brankár Dominik Greif a útočník Róbert Boženík.Zverenci Pavla Hapala sa najbližšie predstavia v utorok 11. júna o 18.00 SELČ v súboji E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 na pôde Azerbajdžanu.Slováci nastúpili v avizovanom improvizovanom zložení, šancu dostali hráči zo širšieho kádra a tí ju v úvode chytili za "pačesy". V 6. minúte sa po kolmici od Šatku dostal do príležitosti Chrien, ale v rozhodujúcom momente mu nevyšla kľučka na brankára. Domáci zvierali súpera, na Hrošovského strieľaný center z pravej strany však nedočiahol Šafranko a po ňom Niňaj. V 17. minúte mohli hostia nečakane udrieť, Al Tamariho strelu však nechtiac zblokoval telom jeho vlastný spoluhráč. V 26. minúte Stochov tečovaný priamy kop narobil problémy Sabbahovi, ktorý v protipohybe vytlačil loptu s námahou na roh. V 31. minúte Jordánci pohrozili šancou ich najlepšieho hráča Al Tamariho, ktorý sa dostal za chrbát slovenskej obrany a rútil sa na Kozáčika, lenže koncovku nezvládol. Slováci sa z tejto situácie nepoučili, o osem minút dopriali Al Tamarimu znova priveľa času i priestoru a ten poslal loptu po pravej ruke Kozáčika do siete - 0:1.Slováci vstúpili do druhého polčasu so štyrmi zmenami a aktivitou na kopačkách. V tutovke sa hneď ocitol nový muž na ihrisku Boženík, ale nedal a po ňom sa nepresadil ani Bero. V 50. minúte sa však už slovenský tím po zlepšenom výkone dočkal vyrovnávajúceho gólu po tom, ako sa Haraslín prehnal šestnástkou a z uhla prestrelil brankára - 1:1. O päť minút sa po centri z ľavej strany najlepšie zorientoval pred malým vápnom Chrien a zblízka nemal problém "upratať" loptu do siete - 2:1. V 67. minúte Boženík vďaka svojej bojovnosti získal loptu v súboji s hosťujúcim obrancom, s jeho pokusom si však Sabbah poradil. V 70. minúte Haraslín po dravom prieniku z pravého krídla vybojoval jedenástku, ktorú chladnokrvne premenil Greguš - 3:1. Onedlho sa po krátkom pobyte na ihrisku presadil aj striedajúci Mráz - 4:1. Slováci v druhom polčase drvili súpera, ich zaslúžený triumf spečatil Mihalík.