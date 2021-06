Slovenskí futbalisti v príprave remizovali s Bulharskom, Tarkovič vyskúšal viacerých hráčov

Slovensko - Bulharsko 1:1 (1:1)



Ried (Rak.):



Góly: 27. Bénes - 9. A. Iliev, rozhodoval: Altmann (Rak.), ŽK: 90. Suslov (SR)

Zostava SR: Kuciak (46. Rodák) - Pekarík, Šatka, Vavro, Holúbek - Lobotka (81. Ďuriš), Bero (72. Hrošovský) - Haraslín (56. Suslov), Bénes, Weiss ml. (56. Jirka) - Boženík (46. Strelec)



1.6.2021 (Webnoviny.sk) - V utorkovom prípravnom futbalovom súboji sa medzi Slovákmi s Bulharmi zrodila remíza 1:1 (1:1). Po góle Atanasa Ilieva z 9. min vyrovnal na konečných 1:1 v 27. min László Bénes. V Josko Arene v rakúskom Riede sa hralo bez divákov, Slováci absolvovali zápas v rámci sústredenia vo Windischgarstene.Tréner Štefan Tarkovič sa v prvom z dvojice prípravných zápasov pred nadchádzajúcimi majstrovstvami Európy (11. 6. - 11. 7.) snažil dať šancu čo najväčšiemu počtu hráčov, celkovo využil až šesť striedaní.Generálku na ME absolvujú Slováci proti Rakúšanom 6. júna od 17.30 h vo Viedni. V tomto zápase bude mať Tarkovič k dispozícii už len hráčov, ktorí sa zúčastnia na majstrovstvách Európy. Záverečnú nomináciu 26 hráčov pre ME 2021 oznámi slovenský kormidelník už v stredu 2. júna.Slováci nastúpili s jubilujúcim kapitánom Pekaríkom (odohral stý reprezentačný zápas), ale bez dlhodobého kapitána Hamšíka, ktorý ešte nie je celkom fit po svalovom zranení. Bulhari už v úvodnej desaťminútovke najprv varovali Slovákov a potom aj udreli. V 6. min nebezpečná hlavička Despodova skončila na brvne slovenskej bránky, ale o tri minúty neskôr už padol prvý gól.Vavro prišiel o loptu v súboji s Despodovom. Krídelník Bulharov sa vrútil do šestnástky, spätnou prihrávkou našiel Atanasa Ilieva a nikým nestrážený útočník Botevu Plovdiv strelou z hranice päťky otvoril skóre. Aktívny Despodov mal šancu aj v 15. min, krížnou strelou tesne minul Kuciakovu bránku. Slovenská odpoveď prišla v 27. min. Weiss posunul loptu do šestnástky na Lászlóa Bénesa a stredopoliar bundesligového Augsburgu ľavačkou k vzdialenejšej žrdi vyrovnal na 1:1. Dvadsaťtriročný rodák z Dunajskej Stredy si otvoril reprezentačný účet.Po zmene strán si už ani jedna strana neutvorila vážnejšiu streleckú príležitosť. Jedinou výnimkou bola strela bulharského stredopoliara Jankova, ktorú brankár Rodák z pravého horného rohu bránky vyškriabal na rohový kop.V 88. min mohol Jirka okoreniť gólom svoje prvé reprezentačné minúty, ale brankár Michailov sa z uhla nenechal prekvapiť. Gól už nepriniesli ani nadstavené tri minúty a Slováci sa po nevýraznom výkone rozišli s Bulharmi zmierlivo. Záver dohrávali Tarkovičovi zverenci bez zraneného útočníka Strelca.