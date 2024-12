Slovenskí futbaloví reprezentanti zakončia rok 2024 na 41. mieste v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). V decembrovom vydaní sa na ich pozícii nezmenilo nič a naďalej majú na konte 1486,19 bodu. Nedotknutá zostala aj najlepšia desiatka národných tímov, lídrom je naďalej Argentína pred Francúzskom a Španielskom.





Slováci odohrali posledné zápasy tohto roka v novembri, keď si v 1. skupine C-divízie Ligy národov vybojovali tri body po prehre vo Švédsku (1:2) a domácom triumfe nad Estónskom (1:0). V marcovom play off o postup do vyššej B-divízie si zmerajú sily so Slovinskom, ktoré je 55.

Rebríček FIFA k 19. decembru 2024:



1. (1.) Argentína 1867,25 bodov, 2. (2.) Francúzsko 1859,78, 3. (3.) Španielsko 1853,27, 4. (4.) Anglicko 1813,81, 5. (5.) Brazília 1775,85, 6. (6.) Portugalsko 1756,12, 7. (7.) Holandsko 1747,55, 8. (8.) Belgicko 1740,62, 9. (9.) Taliansko 1731,51, 10. (10.) Nemecko 1703,79,... 41. (41.) SLOVENSKO 1486,19, 55. (55.) Slovinsko 1454,25