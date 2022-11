Slovenskí futsalisti remizovali s Nemeckom a naďalej vedú skupinu

Slovenskí futsalisti remizovali v Leviciach vo svojom treťom vystúpení v hlavnej fáze kvalifikácie MS 2024 s Nemeckom 0:0. Do tabuľky 12. skupiny si tak pripísali piaty bod a držia sa na čele.



Zverenci trénera Mariána Berkyho nastúpia na záver kvalifikácie 8. marca 2023 v Lotyšsku. Do tzv. Elite round európskej kvalifikácie postúpia priamo víťazi skupín a štyri najlepšie tímy z druhých priečok. Zvyšných osem mužstiev z druhých miest čaká play off o postup do ďalšej fázy. Dejisko svetového šampionátu zatiaľ nie je známe.

hlas po stretnutí:



Marián Berky, tréner SR: "Sklamanie. V oboch stretnutiach sme mali proti Nemcom šance, no nedokázali sme v nich zvíťaziť. Dnes sme mali vyložené príležitosti, ak by sme aspoň jednu premenili, zápas by sa vyvíjal úplne inak. Teraz musíme ísť do Lotyšska vyhrať."

12. skupina hlavnej fázy kvalifikácie MS 2024:



SLOVENSKO - Nemecko 0:0

tabuľka 12. skupiny:



1. SLOVENSKO 3 1 2 0 4:1 5



2. Lotyšsko 2 1 0 1 5:4 3



3. Nemecko 3 0 2 1 2:6 2

ďalší program SR:



streda 8. marca 2023



18.00 Lotyšsko - Slovensko