Slovenskí hádzanári porážkou Luxemburčanov vstúpili do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta

I. fáza kvalifikácie mužov o postup na MS 2021



Luxemburg/Lux. - piatok - 1. skupina



Litva - Faerské ostrovy 36:25 (18:12)

Slovensko - Luxembursko 22:16 (11:9)

Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Slaninka 2, Š. Macháč 2, J. Briatka 1, Kováčech 2, M. Straňovský 2, T. Urban 2, Potisk 5, Ľ. Ďuriš 2, Kancel, Hlinka, Rábek, Rečičár, Prokop 1, P. Hruščák 3

pok. hody: 3/0 - 4/2, vylúčení: 3 - 5, rozhodovali: Nabokov a Kulik (obaja Biel.), 651 divákov



Hlasy

Peter Kukučka (tréner SR): "Som rád za víťazstvo. Nič iné sa nepočíta. Dobre sme vstúpili do zápasu, mali sme kvalitnú obranu, súper nám dal gól až v 8 min. Vpredu to bolo tiež bez problémov, počas celého stretnutia sme si vypracovali veľa šancí, ale dosť sme ich aj zahodili. Preto to bola z toho trochu dráma. Len šestnásť inkasovaných gólov je dobré vysvedčenie. Teraz bude dôležité zregenerovať a pozerať sa už na ďalšieho súpera."



Šimon Macháč (pivot SR): "Dôležité je víťazstvo. Chceli sme potvrdiť, že sme sem prišli postúpiť. Škoda záveru prvého polčasu a potom aj druhého dejstva, v ktorom sme sa so súperom ťahali. Je to však kvalifikácia, ale počíta sa víťazstvo a za to sme radi."



Martin Potisk (spojka SR): "Zachytili sme začiatok duelu, viedli sme 4:0. Potom domáci využili našu nepozornosť, ale aj tak sme polčas vyhrali. Ešte desať - dvanásť minút po zmene strán sa súper s nami držal, ale potom sme to dvoma - troma rýchlymi gólmi zlomili v náš prospech. Dobre sme bránili, pomohli sme brankárom a oni zase nám."





10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská hádzanárska reprezentácia úspešne vstúpila do I. fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2021 v Egypte . Zverenci hlavného trénera Petra Kukučku vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji 1. skupiny v Luxemburgu zdolali v piatok domácich Luxemburčanov 22:16 (11:9) a urobili prvý krok k vybojovaniu si postupovej 1. priečky.Reprezentanti SR odplatili svojmu súperovi prehru zo 14. januára 2018, keď v Luxembursku podľahli 27:28 (11:12) a zavŕšili tak neúspešné účinkovanie v I. fáze kvalifikácie MS 2019.Slováci v sobotu 11. januára od 15.00 h nastúpia proti výberu Faerských ostrovov, ktorý v piatkovom zápase hladko o 11 gólov podľahol Litve (25:36).Slováci (z 18 nominovaných nastúpili bez Paula a Kalafuta, pozn.) po polovici I. polčasu vyhrávali 8:4, ale nedokázali svoje vedenie zvýšiť. Naopak, hráči domácej reprezentácie sa v 25. min dotiahli na 7:9 a vrátili sa zápasu. Obrat sa však nekonal. Slovenskí hráči si po zmene strán udržiavali náskok, ktorý zvýšili na štyri góly. Na začiatku záverečnej desaťminútovky vyhrávali 17:13 a v zostávajúcom čase rozdiel ešte mierne natiahli.