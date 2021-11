Slovenskí hádzanári v príprave pred európskym šampionátom vysoko podľahli Srbom

Slováci sa trápili v útoku

Duel dvoch rozdielnych polčasov

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská mužská reprezentácia v hádzanej vysoko prehrala v piatkovom prípravnom súboji, v Šali výberu Srbska podľahla 21:32. Zverenci trénera Petra Kukučku proti rovnakému súperovi nastúpia aj v sobotu večer v Bratislave, hrať sa však bude za zavretými dverami.Súboje proti Srbom sú pre Slovákov jedna z posledných previerok pred januárovými domácimi majstrovstvami Európy, ktoré hostia spolu s Maďarmi.Pred šampionátom ich potom čakajú už len dve stretnutia, v úvode januára 2022 ich preveria Rakúšania.Piatkový duel v Šali pritom začali slovenskí reprezentanti veľmi dobre a ešte v 8. minúte viedli 5:2. O tri minúty neskôr však už Srbi viedli 6:5 a aj keď sa domácemu tímu ešte podarilo vyrovnať na 6:6 aj 7:7, potom už slovenský výber iba prehrával.Po prvom polčase viedli Srbi 14:11, po zmene strán sa ešte Kukučkovmu tímu podarilo skorigovať na rozdiel dvoch gólov (12:14 a 13:15). Potom už náskok srbského družstva narastal a zastavil sa až na jedenástich góloch."Mali sme dnes iné ciele. Ako-tak sme hrali prvých dvanásť minút, keď sme mali dobrú obranu. V prvom dejstve sme síce urobili len tri technické chyby, ale trápili sme sa v útoku. Celý zápas sa naše spojky nevedeli dostať do hry, mali sme problém prestreliť vysokú srbskú defenzívu, presadiť sa v súbojoch jeden na jedného a viazla nám aj spolupráca s pivotom. V druhom polčase sme spravili jedenásť technických chýb, dostávali sme góly z brejkov. Neskladáme však hlavy," zhodnotil kouč Peter Kukučka piatkovú prehru, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Podľa autora jedného presného zásahu kapitána Ľubomíra Ďuriša jeho tím absolvoval v šali duel dvoch rozdielnych polčasov."V prvom sme so Srbmi ešte ako-tak držali krok, ale v druhom dejstve nás prevýšili vo všetkom - v rýchlosti i nasadení. Technické chyby nás zrážali dole a potom sme už bojovali viac-menej sami so sebou," poznamenal hráč maďarského Gyöngyös.Najlepšími strelcami tímu SR boli so šiestimi gólmi Tomáš Urban a Lukáš Péchy."Srbi sú svetová špička a ukázali, aká je ich kvalita. Som nahnevaný, lebo tento výsledok neodzrkadľuje to, čo odvádzame na tréningu a v akej sme forme. Potrebujeme sa však naučiť zvládať tieto zápasy, lebo len také nás čakajú na januárových ME. Musíme dať hlavy hore. V sobotu je odveta a potrebujeme už uhrať dobrý výsledok. Musíme sa vyvarovať technických chýb, ktorých sme v druhom polčase urobili dosť veľa a súper to využil," povedal T. Urban podľa slovakhandball.sk.