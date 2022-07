Slovenskí hasiči pomáhajú v hasení požiarov v Českom Švýčarsku, vrtuľníky urobili desiatky zhodov (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hasiči pokračovali v hasení požiarov v Českom Švýčarsku už tretí deň. Pri hasení im pomáhajú posádky dvoch vrtuľníkov a letecké hasenie by malo pokračovať aj naďalej.Na zasiahnutom území sú dosiaľ miesta, kam sa nedostali pozemné sily a kde horí plameňom. Očakáva sa, že pomôcť by mohli predpokladané dažďové zrážky. Uviedlo to Oddelenie komunikačné a vnútorných záležitostí Prezídia Hasičského a záchranného zboru.Tri umelo vytvorené plniace miesta na plnenie bambi vakov zriadil aj riadi slovenskí tím. Za predošlý deň slovenské vrtuľníky urobili 137 zhodov.Situácia podľa slovenského tímu aj v sobotu ostáva nezmenená. Na mieste zasahujú oba slovenské vrtuľníky. Vrtuľník Mi171 OM-BYH z Leteckého útvaru MV SR zasahuje v Hřensku pri Labe, Blackhawk pôsobí na východnej strane požiaru.