Slovenskí hasiči sa vrátili z Českého Švajčiarska, vrtuľník ministerstva vnútra tam vykonal 881 zhodov

Vystriedalo sa 35 hasičov

Unikátny výsadok v ťažkom teréne

Občanov vyzvali na zodpovednosť

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) sa v sobotu 13. augusta vrátili z Českej republiky, kde spoločne s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR (MV SR) pomáhali viac ako dva týždne s hasením rozsiahleho lesného požiaru.Slovenskí hasiči pôsobili v národnom parku České Švajčiarsko od 26. júla na základe žiadosti českej strany o medzinárodnú pomoc prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Informovala o tom hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová Pri likvidácii požiaru sa vystriedalo 35 príslušníkov počas štyroch turnusov. Spolu s nimi zasahovalo 15 členov Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR s vrtuľníkom Mi 171 OM-BYH v rámci troch turnusov (šiesti piloti, traja palubní inžinieri a šiesti členovia pozemného technického personálu).„Hasiči sa vrátili z doposiaľ najdlhšie trvajúcej misie v zahraničí, v priebehu roka pomáhali za hranicami Slovenska už po štvrtýkrát. Do Českej republiky vyrazili ani nie 24 hodín od príchodu zo Slovinska. Hasičský a záchranný zbor a Letecký útvar Ministerstva vnútra SR opäť potvrdili vynikajúcu schopnosť efektívne pracovať v medzinárodných tímoch pri zvládaní mimoriadnych udalostí. Patrí im za to veľká vďaka, vážim si ich profesionalitu a nasadenie,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ).Vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra vykonal 881 zhodov s bambi vakom na miesto požiaru, čo predstavuje viac ako 2,6 milióna litrov vody.Počas nasadenia vykonali hasiči aj unikátny výsadok z vrtuľníka v ťažko dostupnom teréne. Výsadok bol nevyhnutný pre doplnenie hadíc a čerpadla, ktoré na hrebeň nebolo možné priviezť kolesovou technikou, a ručné vynášanie by bolo náročné.Pri prvom výsadku sa z vrtuľníka Leteckého útvaru MV SR z výšky 40 metrov zlanili dvaja hasiči, pri ďalších dvoch vrtuľník na miesto zložil potrebný materiál.Vďaka doplneniu ďalších hadíc a čerpadla mohli zasahujúci hasiči na hrebeni vytvoriť posilové vedenie a zefektívniť tak likvidačné práce.Šéf rezortu vnútra sa zároveň poďakoval aj profesionálnym a dobrovoľným hasičom zasahujúcim na území Slovenska, ktorých pomoc je počas tohto leta potrebná vo zvýšenej miere.Celkovo vzniklo v júli u nás 1 353 požiarov, čo je o 541 prípadov viac. V prírodnom prostredí horelo prvý prázdninový mesiac 714-krát.Minister vnútra aj prezident HaZZ vzhľadom na pretrvávajúce horúce a suché počasie vyzvali občanov na zodpovedné správanie a dodržiavanie zákazu manipulovať s ohňom v prírode v období zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.