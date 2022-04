Slovenskí hokejisti do 18 rokov podľahli v príprave Čechom, tréner Feneš hľadá najvhodnejšie typy na majstrovstvá sveta

Najvhodnejšie typy na majstrovstvá sveta

Jurčák vyzdvihol výkon celého tímu

2.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov v rýchlom slede absolvovala už druhý duel v príprave na domáci turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Kým v stredu v Piešťanoch zverenci trénera Ivana Feneša zdolali maďarskú "devätnástku" vysoko 9:1, v piatok na rovnakom mieste podľahli rovesníkom z Česka tesne 3:4.Mladí Slováci vyrovnali z 0:2 na 2:2 aj z 2:3 na 3:3, no na presný zásah Ondřeja Bechera 49 sekúnd pred treťou sirénou už nemali dosť času reagovať."Chlapci predviedli dve tretiny veľmi solídny výkon. Presne takéto zápasy potrebujeme. Momentálne neriešime výsledok. Pravdaže, každý zápas chce človek vyhrať, ale my v súčasnosti hľadáme najvhodnejšie typy na majstrovstvá sveta. Tento zápas nám ukázal, akí dôležití hráči nám chýbajú v rozhodujúcich momentoch," zhodnotil kouč Feneš, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Celý piatkový duel v slovenskom tíme absolvoval brankár Patrik Jurčák, ktorý v tejto sezóne pôsobil v seniorskej SHL v tíme SR "18" a chytal aj v extralige juniorov za HC Košice a tiež tím SR "18"."Česi boli najnepríjemnejší v predbránkovom priestore. Dobre clonili, snažili sa dorážať puky po strelách, ktoré prichádzali od obrancov. Dve tretiny môžeme hodnotiť pozitívne. Hrali sme tímovo. Chlapci mi pomáhali a hádzali sa do striel. Vyzdvihol by som výkon celého tímu. Snažili sme sa otočiť zápas a vyhrať ho. Bohužiaľ, nevyšlo to,“ zhodnotil pre HockeySlovakia.sk.Odveta je na programe už v sobotu od 14.00 h opäť v Piešťanoch, kde slovenskí hokejisti od 11. apríla budú bojovať o dve miestenky medzi elitou tejto vekovej kategórie.