Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali na MS so Švajčiarskom

Třinec 30. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali vo svojom treťom zápase na MS tejto vekovej kategórie v Třinci so Švajčiarskom 2:7. Účinkovanie v A-skupine, z ktorej zverenci trénera Róberta Petrovického už postúpili do štvrťfinále uzavrú v utorok duelom so Švédmi.