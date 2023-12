Slovenskí hokejisti do 20 rokov strávili vo Švédsku najkrajšie Vianoce

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov strávila vo Švédsku azda najkrajšie Vianoce za uplynulé roky pred štartom juniorského šampionátu. Na chate v Kinne, vzdialenej 50 kilometrov od Göteborgu, ju tradičnou slovenskou štedrou večerou hostila početná rodina Zdenka Sojku s manželkou Katkou a piatimi dcérami. Rodený Stredoslovák žije v Škandinávii cez dvadsať rokov. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.





Slovenská výprava sa počas Štedrého dňa presunula z Kungsbacky, kde mala rozložený týždňový tréningový stan, do dejiska MS v Göteborgu. O sedemnástej zamierila autobusom na štedrovečerné posedenie do Kinny. Na stole nechýbali tradičné slovenské špeciality. Po rozlúsknutí orechov, rozkrájaní jablka a zjedení oblátok s medom a cesnakom si reprezentanti pochutili na kapustnici i na vysmážanej rybe či pečenej šunke s majonézovým šalátom.Štvrtú štedrú večeru pred štartom juniorských MS absolvoval útočník Filip Mešár. Tri predchádzajúce boli v Kanade, štvrtá vo Švédsku. „Táto bola suverénne najlepšia. A možno dokonca lepšia než naša domáca. Chcem sa poďakovať slovenskej rodine, ktorá nám pripravila štedrú večeru. To, čo navarili a pripravili, bolo neskutočné. Kapustnica bola fantastická a šalát... Taký dobrý som asi v živote nejedol,“ uviedol pre hockeyslovakia.sk Mešár.Z domácich štedrovečerných zvykov mu v Kinne nechýbalo nič. Ba čo viac, priučil sa novým tradíciám. „Zaujímavé bolo potretie čela cesnakom či krájanie jablka, doma to nemáme vo zvyku. Som rád, že som to vyskúšal,“ pokračoval Mešár. Doma chýbal pri štedrovečernom stole už štvrtýkrát: „Nie je to jednoduché, ale zvykol som si. Je špeciálne tráviť Vianoce so spoluhráčmi a realizačným tímom reprezentácie. Tento rok to bolo o to špeciálnejšie, že sme boli v slovenskej rodine. Ešte raz im za všetko ďakujeme.“Slovami chvály oplýval aj Juraj Pekarčík. „Veľmi sme si to užili. Vynikajúco sa o nás postarali. Večera bola tradičná, slovenská. Najviac som si pochutil na kapustnici, ale všetko, čo som ochutnal, bolo výborné. Dal som si dva taniere kapustnice a rovnako dva s vysmážanou rybou a majonézovým šalátom,“ hovoril s úsmevom 18-ročný útočník.