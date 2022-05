Slovenskí hokejisti podľahli Nórsku, v predĺžení nevyužili presilovku a rozhodli až nájazdy

Slováci boli aktívnejší

Slováci mali v predĺžení veľký tlak

Kaufland Cup 2022 - Žilina:

Slovensko - Nórsko 4:5 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 11. Liška (Grman), 37. A. Sýkora (Kollár), 52. K. Pospíšil (Rosandič), 58. Kollár (Holešinský) - 19. Röymark (Ronnild), 29. Johannesen, 44. K. A. Olimb (Rosseli Olsen), 51. Hoff (Trettenes), rozhodujúci sam. nájazd Trettenes

Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Stano, J. Konc ml. - D. Konc ml., Synek, 5121 divákov



Zostavy:

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Gachulinec, Ivan, Grman, Koch, Bučko - Lantoši, Baláž, Liška - K. Pospíšil, Tamáši, Lunter - Regenda, Valach, Minárik - Holešinský, Kollár, A. Sýkora

Nórsko: Arntzen - Johannessen, Lilleberg, Krogdahl, Bull, Klavestad, Rokseth, Ronningen, Pedersen - K. A. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Fladeby, Haga, Salsten - Jakobsson, Trettenes, Hoff - Ronnild, Henriksen, Röymark



Hlas (zdroj: RTVS):

Ján Pardavý (asistent trénera SR): "Bol to veľmi ťažký zápas. Nóri hrali veľmi fyzický hokej a veľmi dobre korčuľovali, bolo tam veľmi veľa súbojov. Nemôžeme byť spokojná, že sme veľa tých súbojov prehrávali a v tom boli Nóri silnejší. Dostali sme gól v našej presilovke, čo sa nám nesmie stávať. Spokojní môžeme byť s tým, že aj keď sme sa dostali do ťažkej situácie a prehrávali sme o dva góly, tak sme stále verili, že môžeme vyrovnať a aj sa nám to podarilo. V presilovkách sme ukázali veľmi dobré momenty a dali aj gól, hnevá ma však to, že sme počas početnej výhody inkasovali. Veľa vecí ešte musíme zlepšiť. Každý z hráčov nechal na ľade všetko a bojoval o miesto pre MS."



5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácii úplne nevyšlo predposledné vystúpenie pred majstrovstvami sveta, ktoré sa v piatok 13. mája začnú vo Fínsku. Zverenci trénera Craiga Ramsayho vo štvrtok podľahli v Žiline výberu Nórska 4:5 po samostatných nájazdoch.Duel bol súčasťou turnaja Kaufland Cup 2022, ktorého súčasťou je aj výber Francúzska. V 33. vzájomnom súboji sa zrodila ôsma prehra slovenského výberu, druhá v rade. Okrem toho Slováci nazbierali už 23 triumfov a dve remízy.Slováci boli počas štvrtkového duelu omnoho aktívnejší a v 11. min sa ujali vedenia zásluhou Adam Lišku . Ešte pred prvou sirénou sa nórskemu výberu podarilo vyrovnať, zaváhanie domácej defenzívy potrestal Martin Röymark. V druhej tretine pridal druhý nórsky zásah Johannes Johannessen, ale na jeho gól odpovedal vyrovnaním Adam Sýkora, čím si pri debute otvoril strelecký účet v reprezentácii SR.V tretej tretine sa Nóri dostali dokonca do dvojgólového náskoku zásluhou zásahu Kena Andreho Olimba v oslabení a Ludviga Hoffa v presilovke, ale v početnej výhode potom skorigoval Kristián Pospíšil a predĺženie zariadil Andrej Kollár. V ňom Slováci napriek veľkému tlaku nevyužili presilovku a rozhodnúť museli až nájazdy. Tie hráčom SR nevyšli a neuspel ani jeden zo štyroch exekútorov, na nórskej strane uspeli dvaja hráči a oficiálne rozhodol Mathias Trettenes už v prvej sérii.Pred svetovým šampionátom slovenský tím absolvuje už len jedno stretnutie. Generálkou na MS bude v Žiline sobotňajší súboj proti Francúzom. Zaujímavosťou je, že obaja súperi si zmerajú sily aj v piatok 13. mája už na MS 2022 a otvoria celý šampionát. Turnaj vo Fínsku je naplánovaný od 13. do 29. mája.