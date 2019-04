Slovenskí hokejisti v príprave na MS po skvelom výkone zdolali Rakúsko

Na snímke gólová radosť slovenských hokejistov zľava Patrik Svitana, Patrik Koch, Dávid Bondra, Michal Sersen a strelec gólu Dávid Buc v zápase Euro Hockey Challenge Rakúsko - Slovensko v rakúskom Salzburgu 19. apríla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Rakúsko - Slovensko 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)



Góly: 19. Ganahl (Ulmer) - 3. Studenič (Bakoš, Rosandič), 14. Nagy, 23. Buc (Sersen), 26. Liška (Bakoš, Sukeľ), 47. Štajnoch (Buc, Grman). Rozhodcovia: Smetana, Nikolic - Nothegger, Kontschieder, vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše Čajkovský /SR/ na 5+DKZ za údery, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Rakúsko: Herzog - Maier, Lindner, Schlacher, Payr, Kirschläger, Jakubitzka, Vallant, Matzka - Ulmer, Baumgartner, Ganahl - Hofer, Haudum, Zwerger - Gaffal, Komarek, Cijan - Pöschmann, Maxa, Antonitsch



SR: Godla - Štajnoch, Čajkovský, Fehérváry, Ďaloga, Sersen, Koch, Grman, Rosandič - Puliš, Špirko, Nagy - Studenič, Kytnár, Chovan - Svitana, Buc, Bondra - Bakoš, Sukeľ, Liška

Salzburg 19. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v piatkovom zápase Euro Hockey Challenge v Salzburgu nad domácim výberom Rakúska 5:1. Skóre duelu otvoril už v 3. minúte Marián Studenič, ktorý v si tak hneď prvom reprezentačnom zápase pripísal aj prvý gól.Slováci mali po celý čas hru pod kontrolou, od vyššej prehry zachránil Rakúšanov brankár Lukas Herzog. Obaja súperi sa stretnú v druhom zápase v sobotu 20. apríla v Innsbrucku o 17.30 h.Slováci sa od úvodných sekúnd zahryzli do súpera, jednoduchým prechodom do pásma si vytvorili prvé šance. Zverenci Craiga Ramsayho hrali onedlho aj prvú presilovku a po strele Bakoša otvoril skóre debutant Marián Studenič. Slovenskí hokejisti boli aj po góle pri chuti, na Herzoga mierilo niekoľko striel z dobrých pozícií. Godla mal prácu až v 10. minúte, ale hroziace nebezpečenstvo po rakúskej kombinácii odvrátila pozorná obrana. Strelec prvého gólu v zápase mal skvelú šancu aj v 12. minúte, ale nedokázal doraziť puk do poloodkrytej bránky. V 14. minúte Slováci poslali puk za bránkovú čiaru po druhý raz, arbitri ho uznali po krátkej porade. Strelcom bol Ladislav Nagy. V závere prvého dejstva však Rakúšania znížili po strele Ganahla.V druhej tretine sa obraz hry nezmenil. Boli to opäť Slováci, ktorí udávali tempo hry, lepšie kombinovali i korčuľovali. V 23. minúte Sersen výborne trafil hokejku Buca a Herzog ťahal puk zo siete už po tretí raz. Ďalšie šance prišli onedlho, mali ich Sukeľ a Štajnoch. V 26. minúte Liškova strela skončila v rakúskej sieti po štvrtý raz. Dominancia Slovákov pokračovala až do sirény, ktorá ukončila druhú časť hry, ale stav sa nezmenil.Na ďalšiu gólovú akciu si diváci počkali do 47. minúty, ale stála za to. Buc našiel skvelou prihrávkou Štajnocha a ten v nájazde rutinérsky zvýšil na 5:1. Ďalšie minúty sa niesli v snahe slovenských hokejistov o zvýšenie náskoku, hra sa aj naďalej odohrávala prevažne v ich útočnom pásme. Zásahy na konte brankára Herzoga neustále pribúdali, ale výsledok sa už nezmenil. Slováci tak po decembrovom triumfe nad Rakúskom na Švajčiarskom pohári zdolali rovnakého súpera aj na jeho pôde.