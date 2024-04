Slovenskí hokejisti v úvodnom zápase na MS do 18 rokov podľahli favoritovi, od Američanov dostali deväť gólov

Bezgólové skóre

25.4.2024 (SITA.sk) - Slovenskej reprezentácii hokejistov do 18 rokov nevyšlo úvodné vystúpenie v základnej A-skupine na svetovom šampionáte hráčov tejto vekovej kategórie vo Fínsku, v meste Espoo podľahli rovesníkom z USA vysoko 0:9. Zverenci trénera Martina Dendisa proti obhajcom titulu spred roka ťahali od úvodu za kratší koniec. Prehrávali už od tretej minúty, v každej tretine inkasovali po tri góly."Nezachytili sme úvod. Keď sa Američania rozbehnú, už je ťažké ich zastaviť. Nastúpili sme s prílišným rešpektom. V druhej tretine sme mali aj dobré sekvencie. Pozitívom je, že keď robíme to, čo máme, tak vieme držať krok aj s Američanmi," povedal po súboji tréner Martin Dendis v prenose JOJ Šport Mladí slovenskí hokejisti síce vo štvrtok až nezaostávali za favoritom v počte striel na bránku, na gól však nevyužili ani jeden z 24 pokusov. Na brankára Alana Lenďáka smerovalo dovedna 35 striel az nich skončilo za jeho chrbtom. Trikrát ho prekonal Cole Eiserman, dvakrát James Hagens a raz Cole Hutson, Teddy Stiga, John Whipple a Christian Humphreys.Mladí Slováci vo Fínsku obhajujú vlaňajšiu štvrtú priečku, čo bolo ich najlepšie umiestnenie od striebra z roku 2003. V minulosti získali v roku 1999 bronz.Už v piatok o 13.00 h SELČ nastúpia slovenskí hokejisti proti rovesníkom z, neskôr ich čakajú aj súboje proti. Do štvrťfinále sa prebojujú po štyri najúspešnejšie tímy z oboch skupín, výbery z piatych priečok odohrajú baráž o zotrvanie medzi svetovou elitou."Musí to byť lepšia aj zajtra. Musíme začať od malých vecí. Musíme hrať jednoducho a hrať to čo máme. Ak to spravíme, môžeme hrať proti každému, Teraz musíme zabudnúť na tento duel a už teraz začína príprava na Lotyšsko.," povedal útočník Tomáš Pobežal pre JOJ Šport, obranca Andrej Fabuš dodal: "Musíme sa len ponaučiť, vyspať sa a zregenerovať. Najväčší rozdiel bolo ich korčuľovanie, všade boli rýchlejší. Na tomto turnaji je každý súper kvalitný, musíme proti Lotyšom začať lepšie a musíme byť na nich pripravení."