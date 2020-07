Slovenskí influenceri odkazujú: Vezmi si ma!

PLOVEL – nový ekologický trend

Zbieraj odpadky a podpor svojho obľúbeného influencera

Travel bloger Milan Bez Mapy

Andrea Zahurancová

O projekte Vezmi si ma!

9.7.2020 (Webnoviny.sk) -Dvaja známi travel blogeri Milan Bez Mapy a Andrea Zahurancová vyzývajú verejnosť, aby sa pridali do ich tímov a pomohli im zbierať voľne pohodené odpadky v prírode.Nápad na netradičný "battle" prináša organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK v rámci svojej kampane Vezmi si ma!, ktorou upozorňuje na boj proti znečisteniu životného prostredia.Zbieranie odpadkov v prírode je trend. Rovnako ako ekologické cestovanie. Je načase tieto dve prospešné aktivity spojiť, vytvoriť z nich nový ekologický fenomén - plovel a pretaviť ho do vzájomného duelu medzi influencermi.Od minulého roka sa čoraz viac ľudí zapája do aktivity, ktorú Škandinávci nazvali "plogging". Toto slovné spojenie vzniklo spojením švédskeho "plocka upp", teda "zdvihnúť" a anglického "jogging", teda "beh". Ide o aktivitu, pri ktorej ľudia počas športovania v prírode zbierajú odpadky. Teraz na scénu prichádza novinka slovenských influencerov: PLOVEL, teda "plocka upp" plus "travel", zbieranie odpadkov na cestách."Letná dovolenka na Slovensku a vyšší počet výletníkov môžu dať prírode poriadne zabrať. Aj prostredníctvom takýchto netradičných aktivít, do ktorých budú verejnosť zapájať Milan a Andrea, chceme motivovať ľudí, aby neboli k prírode ľahostajní," vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka pre marketing a komunikáciu zo spoločnosti ENVI - PAK a dopĺňa: "Voľne pohodené odpadky v prírode nás trápia dlhodobo. K zmene však môže prispieť každý jeden z nás. Stačí si so sebou na prechádzku do prírody zobrať vrece a rukavice a pozbierať porozhadzované smeti. A samozrejme, netreba zabúdať aj na to, že čo si do prírody so sebou donesieme, to si so sebou aj odnesieme."Travel bloger Milan Bez Mapy a cestovateľka Andrea Zahurancová vstupujú do štvormesačného duelu, počas ktorého sa budú vzájomne "hecovať", ktorý z nich vyzbiera viac odpadkov. Nebudú však na to sami. Obaja budú svoju výzvu ďalej adresovať svojim fanúšikom. Cieľom je, aby sa k obom pridalo čo najviac ľudí, a tak spoločnými silami porazili toho druhého."Celý proces je veľmi jednoduchý. Stačí, ak zverejníte fotografiu so svojím úlovkom – vyzbieraným odpadom na Instagrame a označíte jualebo. Podľa toho, komu viac fandíte," objasňuje ďalej Katarína Kretter.Milan s Andreou budú vyzývať ľudí, aby išli zbierať odpadky. V príspevkoch motivujú ľudí, aby zbierali odpadky za ich tím a aby spoločne porazili toho druhého. Ľudia budú na sociálnych sieťach zdieľať fotografie s vyzbieraným odpadom a heštegom #vezmisimaandrea alebo #vezmisimamilan. Na konci každej výzvy bude v každom tíme odmenený najzaujímavejší príspevok.Každý mesiac bude vyhlásená nová výzva. Tá prvá bola vyhlásená v pondelok 6. júla. Jej cieľom je, aby sa na oboch stranách zapojilo do čistenia prírody čo najviac ľudí. Za necelých 24 hodín zareagovalo na výzvu viac ako 2 000 ľudí, prvé lastovičky sa už zapojili aj do zbierania. Duel medzi influencermi potrvá až do konca októbra."Spoločné zbieranie odpadkov organizujem so svojimi fanúšikmi pravidelne už od roku 2017. Zakaždým vyzbierame niekoľko stoviek litrov odpadu, či už z lesov alebo mestských parkov. Verím, že aj táto aktivita nadchne čo najviac ľudí, ktorí myšlienku ochrany prírody budú potom sami ďalej šíriť.""Rada by som mladých ľudí motivovala a aj presvedčila, aby si začali prírodu vážiť a nerobili si z nej odpadkový kôš. Chcem im ukázať, že aj zbieranie odpadkov v lese môže byť cesta, ako sa k prírode začať správať zodpovednejšie."Vezmi si ma! spája tých, ktorým záleží na životnom prostredí a neboja sa vziať veci do vlastných rúk. Informuje o probléme voľne pohodeného odpadu a motivuje ľudí, aby sa k prírode začali správať zodpovedne. Vyzýva ľudí k dvom veciam: Aby voľne pohodený odpad vzali zo zeme a hodili ho do správneho koša, a aby k zbieraniu odpadkov inšpirovali aj ostatných, svojich kamarátov, kolegov či rodinu. Iniciátorom a koordinátorom projektu je OZV ENVI - PAK.Informačný servis