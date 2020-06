Slovenskí jazzmani Nikitin a Šrámek pripravujú premiéru novinky Altar Double Quintet

Novinku, na ktorej účinkuje svetová jazzová špička, predstavia širokej verejnosti 11.júna v priestoroch .klubu pod lampou v Bratislave.

Saxofonistu Nikolaja Nikitina a klaviristu Ľuboša Šrámeka netreba jazzovej komunite dvakrát predstavovať. Ich dlhoročná spolupráca vyústila do viacerých úspešných hudobných projektov, ktoré sa pohybujú na pomedzí jazzu, klasickej hudby a avantgardy. Osobitné miesto v diskografii dvojice zaujíma počin Altar (2017), ktorý je prierezom všetkého, čo Nikitina a Šrámeka za dlhé roky aktívneho hrania inšpirovalo. Album si vyslúžil nomináciu v kategórii Najlepší jazzový album cien Radio Head Awards.

V súčasnosti prichádzajú dvaja najvyťaženejší muži domácej jazzovej scény s novinkou Altar Double Quintet (2020). Album z dielne bratislavského vydavateľstva Real Music House vznikal v priebehu uplynulého roka na polceste medzi New Yorkom a Prahou. Nahrávania sa zúčastnili traja špičkoví trubkári: Tom Harrell, Kornel Fekete-Kovács, ale aj Juraj Bartoš, bandlíder známeho big bandu Bratislava Hot Serenaders. Za bicími sa zase vystriedali Rakúšan Klemens Marktl a v Spojených Štátoch jeden z najuznávanejších bubeníkov svojej generácie, Jonathan Blake. Rytmickú sekciu nahrávky doplnil kontrabasista srbsko-rakúskeho pôvodu Nenad Vasilić a Američan Drew Gress.

V rámci bratislavského koncertu sa fanúšikovia jazzu môžu tešiť európskej zostave muzikantov. Novinku v priestoroch .klubu pod lampou tak okrem dvojice Niktin-Šrámek uvedie do života aj popredný maďarský trubkár a hráč na krídlovku Kornel Fekete-Kovács, kontrabasista Nenad Vasilić a bubeník Klemens Marktl.

Fekete-Kovács je na európskej jazzovej scéne renomovaným trubkárom a hráčom na krídlovku, ale aj skladateľom a aranžérom. Bol zakladateľom a sólistom známeho ansámblu Budapest Jazz Orchestra, kde v rokoch 1998-2005 pôsobil aj ako umelecký riaditeľ. Stál však aj za projektmi Modern Art Orchestra, či Kornel Fekete-Kovacs Symphonyc Project.

Nenad Vasilić je jedným z najpoprednejších a hlboko uznávaných kontrabasistov, skladateľov a aranžérov európskej jazzovej scény. Tento rodák zo srbského mesta Niš bol už od detstva ovplyvňovaný hudobným bohatstvom balkánskeho folklóru, tradičnej, rómskej, ale aj klasickej hudby, či jazzu. Na srbskej hudobnej scéne sa etabloval už ako 16-ročný, pričom už vtedy bol považovaný za jedného z najtalentovanejších kontrabasistov domáceho diania. Po absolvovaní štúdia v rakúskom Grazi sa presťahoval do Viedne, kde sa stal jedným z najvyhľadávanejších kontrabasistov.

Klemens Marktl je uznávaný rakúsky bubeník, bandlíder, skladateľ a aranžér. Marktl pôvodne študoval hru na klasický klavír, ktorú však nahradila vášeň pre bicie nástroje. Tie napokon študoval pod vedením renomovaných hudobníkov v Rakúsku, Holandsku a New Yorku. Všetky krajiny sa mu napokon stali aj domovom, kde desaťročia aktívne tvoril a participoval na množstve hudobných projektov. Ako sideman má na konte množstvo hudobných albumov, vrátane vlastných sólových počinov, ako debut The Challenge (2003), či Ocean Avenue (2004). Začiatkom milénia viedli jeho cesty opäť do Viedne, kde žije a tvorí dodnes. V r. 2006 ocenili jeho prácu nomináciou na cenu Hansa Kollera v kategórii Sideman roku.

Vstupenky na podujatie bude možné zakúpiť v sieti Ticketportal, alebo na mieste.

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.