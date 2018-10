Slovenskí kanoisti by pred OH 2020 mali trénovať mimo Tokia

Archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla a tréner Radovan Šimočko sa vrátili z inšpekčnej návštevy Japonska. Cieľom cesty bolo zmapovať tréningové možnosti v krajine vychádzajúceho slnka pred OH 2020 v Tokiu.povedal pre stránku canoe.sk o účele cesty Petrla.Slovenskí kanoisti by pred OH mali rozložiť svoj stan na ostrove Šikoku.“ dodal Petrla, na ktorého spravilo Japonsko veľký dojem.