Slovenskí kickboxeri odštartovali na ME domáci šampionát 4 víťazstvami

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovensko vybojovalo v úvodný súťažný deň majstrovstiev Európy Svetovej asociácie kickboxerských organizácií (WAKO) v Bratislave štyri víťazstvá.V disciplíne Kick Light do 79 kilogramov Martin Navrátil zdolal Rumuna Chivua Ionuta Aureliana technickým KO v treťom kole, v kategórii do 84 kg Michal Stričík pokoril Čecha Adama Straníka. Vladimír Konský v Low Kick do 75 kg prekonal Estónca Andreja Averkieva na body 3:0 a Veronika Petríková v K1 do 56 kg zdolala Jennifer Thioreauovú z Francúzska takisto na body 3:0. Dovedna sa uskutočnilo štrnásť stretnutí so slovenským zastúpením, v stredu bolo v akcii ďalších trinásť domácich reprezentantov.V Kick Light sa súťaži na tatami s rozmermi 7x7 metrov. Je to polokontaktná disciplína s kontrolovanými technikami - boxerskými údermi a kopmi aj na stehná. Verzia prenesená do ringu je Low Kick, kde už je cieľ knokautovať súpera. K1 je jedna z najtvrdších a najatraktívnejších disciplín, pridávajú sa kolená a klinče. Na podujatí celkovo štartuje 521 športovcov z 36 krajín. Finálové súboje sú na programe v piatok, keď sa uskutoční aj hlavný galavečer, a sobotu.