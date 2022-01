Slovenskí maloobchodníci chcú uvoľnenie opatrení a aj skrátenie karantény

Maloobchod žiada návrat režimu základ a skrátenie karantény . Uviedla to Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) v tlačovej správe.

Reagovala tým na nové opatrenia , ktoré majú pomôcť v boji proti ďalšej pandemickej vlne spôsobenej variantom omikron a ktoré v stredu schválila vláda. Obchody, služby a gastro zostávajú podľa ISKM režimom OP výrazne obmedzené.

Nie sú rizikom

Zmena pravidiel

Výpadok zamestnancov

12.1.2022 (Webnoviny.sk) -„Odborníci potvrdzujú, že maloobchodné prevádzky, kde si zákazník nedáva dolu respirátor a dodržiava hygienické opatrenia, nie sú žiadnym rizikom,” tvrdí predseda iniciatívy Daniel Krakovský.Dôkazom sú podľa neho zistenia nemeckých vedcov, z ktorých vyplýva, že riziko nakazenia sa v obchode aj pri nedodržaní odstupu je len o niečo vyššie ako jedno promile. ISKM preto nerozumie tomu, prečo neesenciálne obchody a služby musia stále fungovať v režime OP.ISKM preto žiada o zmenu pravidiel a prístup do maloobchodných prevádzok v režime základ bez výrazného obmedzenia. Maloobchodníci tvrdia, že aj napriek lockdownom sa nepreukázala rizikovosť ich prevádzok, pričom v režime bez kontroly fungujú esenciálne obchody prakticky od začiatku.„Štát na jednu stranu prevádzky obmedzuje a znižuje im počet zákazníkov, ktorí do nich môžu vstúpiť, na druhú stranu sa tvári, že toto obmedzenie nie je tak výrazné, aby musel prísť s kompenzáciami,” myslí si Krakovský.Situáciu zhoršilo aj to, že štát zrušil opatrenie, ktoré reflektovalo na pokles tržby, preniesol náklady z pandemických PN na zamestnávateľov a dotáciu na nájomné v aktuálnej vlne môže získať iba minimum subjektov kvôli zle nastaveným podmienkam.Maloobchod, služby, ale aj gastro sa navyše v poslednom období stretávajú s čoraz väčším výpadkom zamestnancov z dôvodu karantény. Príchodom variantu omikron sa tento problém stane ešte vážnejším a môže dočasne ohroziť schopnosť mať prevádzky otvorené.Po vzore zahraničia a na základe vyjadrení odborníkov preto ISKM žiada aj o skrátenie karantény zo súčasných 10 dní na 5 dní.Zároveň v rámci podpory zamestnávateľov tiež žiada o návrat pandemických PN tak, aby ich uhrádzal štát, prípadne aby tieto mohli byť kryté prostredníctvom opatrenia z Prvej pomoci plus.