Slovenskí olympionici získali istotu na dlhé obdobie. SOŠV a TIPOS uzatvárajú nový kontrakt, tentokrát až na päť rokov

12.10.2021 (Webnoviny.sk) -Spolupráca SOŠV s národnou lotériovou spoločnosťou TIPOS sa začala už pred desiatimi rokmi. "Kým doteraz sme zmluvu predlžovali vždy len na ročnej báze, teraz tak chceme spraviť až na päť rokov. Veríme, že tento náš záväzok bude jasne deklarovať, že TIPOS stojí za slovenským športom. Zároveň to vnímame ako vhodnejšie riešenie aj pre samotný Slovenský olympijský a športový výbor, pretože bude cítiť väčšiu istotu pri plánovaní svojich projektov a aktivít," vysvetlil dôvody dohody takejto dlhodobej spolupráceTIPOS bude teda aj najbližších päť rokov (tri roky plus dva roky jednostranná opcia) figurovať ako exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru. Vo vzájomnej spolupráci budú partneri aj naďalej klásť dôraz na komplexnú podporu športových aktivít, vrátane prípravy našich olympionikov, rovnako ako aktivít a projektov SOŠV, ktoré sú zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu, rozvoj športovania a pohybových aktivít detí, mládeže, celých rodín a seniorov i podporu športových talentov. "Naša spolupráca so SOŠV má teda viac rozmerov. Nesústredíme sa len na vrcholový šport, ale cítime povinnosť podporovať aj mládežnícky šport a šport pre všetkých. Aj to zohľadňujeme pri špecifikácii parametrov zmluvy, ktorú zverejníme v krátkom čase," vysvetlil Kaňka.TIPOS bude naďalej podporovať aktivity Slovenského olympijského tímu i ďalšie projekty Slovenského olympijského a športového výboru zamerané predovšetkým na rozvoj a propagáciu pohybových aktivít u detí, mládeže, dospelých i seniorov."Spoločne s naším dlhoročným partnerom chceme naďalej podporovať vrcholových športovcov, aby nás úspešne reprezentovali na olympijských hrách. Zároveň však chceme rozvíjať a zlepšovať športové prostredie v Slovenskej republike. Ešte viac by sme chceli ľuďom priblížiť zdravý životný štýl, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je šport. Pohyb a zdravý životný štýl by mal byť prirodzenou časťou dňa v každej rodine. Zároveň sa zameriame na aktivity súvisiace so spoločenskou zodpovednosťou a trvalou udržateľnosťou, čo sú hodnoty veľmi blízke olympijskému hnutiu. Veľmi si vážime, že naďalej bude pri napĺňaní našich cieľov pri nás stáť silný partner s bohatou tradíciou," zareagoval na predĺženie spolupráceTIPOS je najväčším donorom športu na Slovensku. Každoročne podporuje športové zväzy a množstvo projektov zo športovej oblasti. Zároveň má ambíciu združovať aj slovenský hokej. V roku 2020 sa stal generálnym partnerom TIPOS Extraligy, v septembri 2021 aj generálnym partnerom druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže – TIPOS Slovenskej hokejovej ligy. Dlhodobá spolupráca so SOŠV vychádza tiež zo stratégie podpory športu zo strany TIPOS.Informačný servis