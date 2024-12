Slovenskí podnikatelia môžu vystavovať na prestížnom technologickom veľtrhu v nemeckom Hannoveri

27.12.2024 (SITA.sk) - Na jeden z prestížnych technologických veľtrhov na svete pozýva mikro, malé a stredné podniky Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) . Slovenské podniky majú šancu stať sa súčasťou spoločnej národnej expozície na Hannover Messe 2025, ktorý sa koná od 31. marca do 4. apríla 2025 v nemeckom Hannoveri , informuje o tom SARIO.Veľtrh s témou Energizing a sustainable industry spojí výrobcov z celého sveta. Záujemcovia sa môžu registrovať už len do 2. januára 2025, do 14:00 cez registračný formulár na https://www.sario.sk/.../proje.../veltrh-hannover-messe-2025 . Účasť im prinesie prezentáciu produktov zahraničným partnerom, nadväzovanie obchodných kontaktov a aj prístup k odborníkom na Industry 4.0 , umelú inteligenciu, energetický manažment či zelený vodík.Hannover Messe je popredný svetový technologický veľtrh spájajúci pod jednou strechou viaceré medzinárodné veľtrhy – Priemyselná automatizácia, MDA, Energia, Digital Factory, Comvac, Industrial Supply and Research & Technology.Výstava predstaví množstvo inovatívnych produktov z oblastí, ako sú 5G technológie, 3D tlač, automatizácia a senzorová technológia, výroba s nulovou uhlíkovou stopu, digitálna energia a energetická efektívnosť, e-mobilita a ďalšie. Viac informácií o veľtrhu na https://www.hannovermesse.de/en