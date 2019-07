Slovenskí podnikatelia obnovujú vzťahy s firmami v Tatárskej republike

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Kazaň 3. júla (TASR) – Slovenskí podnikatelia sa v stredu zúčastnili na tatársko-slovenskom podnikateľskom fóre v Kazani, kde sa usilovali vytvoriť nové alebo obnoviť pôvodné obchodné vzťahy s firmami tejto ruskej republiky. Podľa predsedu Štátnej rady Tatárska Farida Muchametšina sú obchodné vzťahy doteraz na slabej úrovni. Ministerstvo priemyslu Tatárskej republiky podľa neho dostalo za úlohu hľadať blízke kontakty so slovenskými podnikateľmi.Podľa Andreja Pučeka z Trenčianskych kúpeľov je Ruská federácia vrátane Tatárskej republiky pre podnikateľov dôležitá a napriek tomu, že prišiel za konkrétnu firmu, reprezentuje celé slovenské kúpeľníctvo. "" povedal Puček. Dôležitosť obnovy obchodných vzťahov zdôraznili aj ďalší podnikatelia napríklad z oblasti výroby dopravných zariadení. Viaceré firmy podpísali kontrakty, no pre zachovanie obchodného tajomstva si neželali medializáciu.Jedným z účastníkov fóra za tatársku stranu bol predseda predstavenstva strojárenského združenia Tatárskej republiky Sergej Majorov. Ten pripomenul návštevu delegácie Tatárska na Slovensku v roku 2016, kde okrem iného podpísali zmluvy s firmami z automobilového priemyslu.povedal Majorov.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) na začiatku podnikateľského fóra pochválil vyspelosť tatárskeho priemyslu. "" upozornil Danko. Tatárska republika profituje najmä z ťažby ropy, no vyrába aj vrtuľníky, dopravné lietadlá či nákladné automobily. Na rozdiel od Slovenska sa v tejto ruskej republike podarilo rozvinúť informatizáciu. Viac ako 85 percent služieb štát poskytuje elektronicky.