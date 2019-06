Slovenskí policajti budú v Chorvátsku aj toto leto

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. júna (TASR) – Aj v roku 2019 sa slovenskí policajti zúčastnia na projekte Bezpečná turistická sezóna v Chorvátsku. Na slovenských turistov bude dozerať osem slovenských policajtov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová.Slovenskí policajti budú pôsobiť v dvoch najnavštevovanejších oblastiach Chorvátska, a to v Splitsko-dalmatínskej oblasti a v Primorsko-goranskej. Pomoc slovenských policajtov budú môcť turisti vyhľadať od 15. júna do 15. septembra, čo je o mesiac viac ako v minulých sezónach.Policajti budú v Chorvátsku slúžiť v slovenských uniformách vždy spoločne s chorvátskymi policajtmi. Budú takisto vybavení služobnými autami, čo sa podľa Baloghovej v minulosti stretlo s pozitívnym ohlasom. Hovorkyňa prezídia však pripomína, že slovenskí policajti "".Slovenská polícia sa do programu Bezpečná turistická sezóna zapája už od roku 2008. Najčastejšie prípady, ktoré v Chorvátsku rieši, sú straty a krádež dokladov, kľúčov od apartmánov, zlé parkovanie, odtiahnutie vozidiel, a najmä dopravné priestupky. V súvislosti s nimi slovenská polícia dáva na vedomie sprísnenie sankcií za priestupky v doprave.V roku 2018 bolo v Chorvátsku počas letnej sezóny obvinených 15 občanov Slovenska, čo je nárast o päť osôb oproti roku 2017. Poškodených trestnými činmi bolo v minulom roku 56 Slovákov, čo je pokles o polovicu oproti roku 2017. "" spresnila Baloghová.