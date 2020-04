Slovenskí policajti v rámci misie Frontex strážili aj hranice Macedónska a Srbska

Je možné nasadiť stovky policajtov

Ochrana vonkajších hraníc Európskej únie

23.4.2020 (Webnoviny.sk) - Do operácií organizovaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vyslalo Slovensko v roku 2019 spolu 91 policajtov. Uvádza sa to v Súhrnnej správe o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2019, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra.Ďalších 97 policajtov bolo podľa dokumentu v rámci takzvanej bilaterálnej pomoci vyslaných na pomoc pri strážení hraníc do Macedónska a Srbska.Podľa dokumentu bolo v minulom roku v rámci budovania zahraničnej jednotky Policajného zboru SR, ktorej cieľom je vytvorenie a udržanie rezervy rýchleho zásahu podľa požiadaviek Frontexu, evidovaných spolu 405 slovenských policajtov, ktorých je možné nasadiť v zahraničí.Slovensko s Frontexom podľa súhrnnej správy spolupracovalo aj prostredníctvom poskytovania informácií. „Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v oblasti týkajúcej sa monitorovania migračných tokov a analýzy rizík pravidelne, včas a v požadovanej kvalite spracovával a zasielal agentúre Frontex štatistické a analytické správy týkajúce sa nelegálnej a legálnej migrácie,“ uvádza sa v dokumente.Medzi informácie zasielané Frontexu patrili podľa materiálu údaje o odopretí vstupov na územie SR, neoprávnených prekročeniach štátnej hranice na zelenej hranici a na hraničných priechodoch, neoprávnených pohyboch osôb, vnútroschengenských pohyboch, údaje o prevádzačoch, azyloch alebo o legálnych tokoch cestujúcich.Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, bola založená v roku 2004 s cieľom pomáhať členským štátom Európskej únie (EÚ) a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru pri ochrane vonkajších hraníc priestoru voľného pohybu EÚ.Frontex ako agentúra EÚ je financovaná z jej rozpočtu, ako aj z príspevkov krajín pridružených k schengenskému priestoru.