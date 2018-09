Slovenskí poslanci z EPP nie sú jednotní ohľadom správy voči Maďarsku

Maďarský premiér Viktor Orbán sa usmieva počas zasadnutia Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu 11. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 11. septembra (TASR) - Utorňajšie vystúpenie maďarského premiéra Viktora Orbána v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu, ktoré predchádzalo stredajšiemu hlasovaniu o možnej aktivácii článku 7 Lisabonskej zmluvy voči Maďarsku, vyvolalo množstvo ohlasov medzi europoslancami vrátane slovenských z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS), kam patrí Orbán i jeho strana Fidesz.Pál Csáky (SMK), ktorý má zo všetkých slovenských poslancov EP najbližšie k Orbánovi, v rozhovore pre TASR uviedol, že bude hlasovať proti správe holandskej poslankyne Judith Sargentiniovej. Podľa jeho slov ide o nešťastné načasovanie tejto správy, na prahu kampane pred eurovoľbami. Diskusia po Orbánovom vystúpení nebola "efektívnym dialógom", ale súčasťou politického boja. Podľa Csákyho cítiť snahy, aby EPP po budúcoročných voľbách stratila väčšinovú pozíciu v europarlamente, čo je spojené s rizikom, že to môžu využiť nesystémové populistické strany na posilnenie svojej pozície a oslabenie myšlienky jednotnej Európy.Csáky pripustil, že po prijatí Sargentiniovej správy vznikne tlak na to, aby europoslanci za Fidesz opustili EPP. Nevylučuje, že by mohli posilniť platformu, ktorú pripravuje francúzsky prezident Emmanuel Macron.konštatoval Csáky. Dodal, že ani Orbán nevyužil svoje vystúpenie na vysvetlenie niektorých vecí.Podľa Csákyho dal Manfred Weber, šéf ľudovcov v EP, Orbánovi ešte jednu šancu, keď na 18.00 h zvolal zasadnutie frakcie, kde mal maďarský premiér priestor na vyslanie pozitívnych signálov smerom k svojim európskym partnerom o otvorených sporných otázkach.Miroslav Mikolášik (KDH) bude hlasovať proti správe alebo sa zdrží, avšak súhlasí s Csákym v názore, že Sargentiniová je neskúsená politička, ktorá podľahla tlakom a jej správa obsahuje polovičaté informácie alebo nepravdy. Upozornil, že túto správu v EP podporujú hlavne liberáli, socialisti a komunisti.Mikolášik poukázal, že kriticky ladená správa o Maďarsku nie je vždy objektívna, napríklad pri zmienke o Stredoeurópskej univerzite, a sú tam problematické veci, ako napríklad postavenie rómskej menšiny, čo však možno vyčítať aj Slovensku. Tiež upozornil, že viaceré krajiny si neplnia základné ustanovenia vyplývajúce z európskej legislatívy a v súčasnosti by sa EP mohol otázkou právneho štátu zaoberať skôr v prípade Rumunska, kde sociálnodemokratická vláda čelí mohutným protestom protiIvan Štefanec (KDH), ktorý je šéfom slovenskej delegácie EPP v EP, Sargentiniovej správu podporí. Orbánov prejav v Štrasburgu opísal ako. Maďarský premiér podľa neho nehovoril o tom, čoho sa správa týka, ale hovoril o dejinách Maďarska a o veciach, ktoré nesúvisia s kritickým postojom europarlamentu k situácii v Maďarsku.dodal.Poslankyňa Anna Záborská (KDH) avizovala, že bude hlasovať proti správe. Dodala, že v Maďarsku sú mnohé znepokojujúce veci, napríklad korupcia a nakladanie so štátnymi financiami, to však neznamená, že na pôde EP trebav podobe otvorenia článku 7 Lisabonskej zmluvy. Pripomenula tiež, že vláde v Budapešti sa vyčítajú aj veci spojené s ochranou rodiny, manželstva a života, čo je však výlučná právomoc každej členskej krajiny EÚ, aj preto diskusiu o článku 7 vníma ako spolitizovanú, čo podľa nej ešte viac prispeje k polarizácii európskej spoločnosti.(spravodajca TASR Jaromír Novak)