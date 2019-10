Slovenskí reprezentanti sa na MS v malom futbale predstavia s novým hlavným partnerom Niké!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2019 (Webnoviny.sk) -Malý futbal je vo svete čoraz viac populárny. Majstrovstvá sveta v Perthe sú historicky tretími MS v malom futbale. Po prvýkrát sa na ňom predstaví aj Slovensko. Výber pod vedením Ladislava Borbélyho odcestoval do Austrálie so smelými ambíciami. V príprave sa jeho zverencom darilo, v 11 dueloch iba raz prehrali, dosiahli 6 víťazstiev a 4 remízy.Slovenská reprezentácia sa pokúsi v Austrálii dosiahnuť čo najlepší výsledok a to aj s podporou najväčšej stávkovej spoločnosti na Slovensku Niké, ktorá sa stala hlavným partnerom.prezradil riaditeľ stávkovej spoločnosti Ing. Roman Berger a zároveň dodal: "Dodajme, že svetový šampionát štartuje už v utorok 1. októbra a Slovákov na ňom v základnej F-skupine postupne preveria Japonsko, Kostarika a Tunisko.